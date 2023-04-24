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В Италии собирают подписи за запрет поставок оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2023
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19:53 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/italiya-1867444425.html
В Италии собирают подписи за запрет поставок оружия Украине
В Италии собирают подписи за запрет поставок оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2023
В Италии собирают подписи за запрет поставок оружия Украине
Более 15 тысяч итальянцев присоединились к инициативе референдума за отмену военной помощи Украине в первые выходные сбора подписей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:53
2023-04-24T19:53
в мире
италия
украина
марио драги
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РИМ, 24 апр – РИА Новости. Более 15 тысяч итальянцев присоединились к инициативе референдума за отмену военной помощи Украине в первые выходные сбора подписей, рассказал РИА Новости представитель организационного комитета Джузеппе Маструццо. "Референдумом мы хотим воспрепятстовать тому, чтобы действие этих поправок было продлено после декабря", - отметил он. Вторым вопросом на голосовании, сказал Маструццо, должен стать запрет на принятие подобных решений правительством в обход парламента, так как подобное распоряжение вступает в силу немедленно. На сбор подписей у организаторов есть три месяца, за которые им необходимо заручиться поддержкой как минимум 500 тысяч итальянцев. Как пояснил их представитель, затем подписи необходимо передать в Кассационный суд для проверки. Подобные сроки, добавил он, делает возможным проведение референдума весной следующего года.
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в мире, италия, украина, марио драги
В мире, Италия, Украина, Марио Драги
В Италии собирают подписи за запрет поставок оружия Украине

В Италии собирают подписи за проведение референдума о запрете на военные поставки Киеву

© RuptlyМитинг в Генуе против продажи Украине оружия
Митинг в Генуе против продажи Украине оружия
© Ruptly
Митинг в Генуе против продажи Украине оружия. Архивное фото
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РИМ, 24 апр – РИА Новости. Более 15 тысяч итальянцев присоединились к инициативе референдума за отмену военной помощи Украине в первые выходные сбора подписей, рассказал РИА Новости представитель организационного комитета Джузеппе Маструццо.
«
"По скромным подсчетам, за два дня мы собрали 15 тысяч человек, это значит, что мы идем по графику", - заявил собеседник агентства. По его словам, организаторы планируют выставить на голосование два вопроса, касающиеся продления поставок до конца декабря и отправок военной помощи странам, "с которыми Италия не связана двусторонними соглашениями". "Это незаконные отправки, но бывшее правительство Марио Драги в ноябре их приняло в виде поправок к закону", - сказал Маструццо.
"Референдумом мы хотим воспрепятстовать тому, чтобы действие этих поправок было продлено после декабря", - отметил он. Вторым вопросом на голосовании, сказал Маструццо, должен стать запрет на принятие подобных решений правительством в обход парламента, так как подобное распоряжение вступает в силу немедленно.
На сбор подписей у организаторов есть три месяца, за которые им необходимо заручиться поддержкой как минимум 500 тысяч итальянцев. Как пояснил их представитель, затем подписи необходимо передать в Кассационный суд для проверки. Подобные сроки, добавил он, делает возможным проведение референдума весной следующего года.
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