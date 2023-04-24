https://ria.ru/20230424/italiya-1867444425.html

В Италии собирают подписи за запрет поставок оружия Украине

В Италии собирают подписи за запрет поставок оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2023

В Италии собирают подписи за запрет поставок оружия Украине

Более 15 тысяч итальянцев присоединились к инициативе референдума за отмену военной помощи Украине в первые выходные сбора подписей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:53

2023-04-24T19:53

2023-04-24T19:53

в мире

италия

украина

марио драги

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РИМ, 24 апр – РИА Новости. Более 15 тысяч итальянцев присоединились к инициативе референдума за отмену военной помощи Украине в первые выходные сбора подписей, рассказал РИА Новости представитель организационного комитета Джузеппе Маструццо. "Референдумом мы хотим воспрепятстовать тому, чтобы действие этих поправок было продлено после декабря", - отметил он. Вторым вопросом на голосовании, сказал Маструццо, должен стать запрет на принятие подобных решений правительством в обход парламента, так как подобное распоряжение вступает в силу немедленно. На сбор подписей у организаторов есть три месяца, за которые им необходимо заручиться поддержкой как минимум 500 тысяч итальянцев. Как пояснил их представитель, затем подписи необходимо передать в Кассационный суд для проверки. Подобные сроки, добавил он, делает возможным проведение референдума весной следующего года.

https://ria.ru/20230424/boepripasy-1867440638.html

италия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, италия, украина, марио драги