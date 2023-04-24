В МИД призвали Баку и Ереван вернуться к договоренностям
В МИД России призвали Азербайджан и Армению вернуться к выполнению договоренностей
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Баку и Ереван должны вернуться к соблюдению достигнутых договоренностей, заявили в МИД России, комментируя установку Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре.
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"Выражаем серьезную озабоченность обстановкой в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, а также в диалоге между официальными Баку и Ереваном. С крайней обеспокоенностью фиксируем рост числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон", — говорится в заявлении ведомства.
На Смоленской площади отметили возросший градус агрессивной публичной риторики в Армении и Азербайджане.
В Москве считают неприемлемыми любые односторонние шаги, нарушающие базовые положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, в том числе изменение режима работы Лачинского коридора.
"Призываем стороны незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям. Исходим из того, что в любом случае не должно страдать местное население и не должны создаваться никакие препятствия его жизнедеятельности", — добавили в МИД.
Ведомство выразило надежду, что Баку и Ереван проявят политическую волю и сумеют преодолеть негативную динамику.
Накануне азербайджанская Госпогранслужба установила КПП на границе с Арменией в начале дороги на Степанакерт в Лачинском коридоре. В Баку это решение объяснили угрозами безопасности, а также неправомерным использованием дороги армянской стороной. В Ереване настаивают, что это нарушает трехстороннее заявление от 2020 года.
В декабре Азербайджан заблокировал дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта. Двадцать пятого марта азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост.