https://ria.ru/20230424/dogovorennosti-1867307956.html

В МИД призвали Баку и Ереван вернуться к договоренностям

В МИД призвали Баку и Ереван вернуться к договоренностям - РИА Новости, 24.04.2023

В МИД призвали Баку и Ереван вернуться к договоренностям

Баку и Ереван должны вернуться к соблюдению достигнутых договоренностей, заявили в МИД России, комментируя установку Азербайджаном контрольно-пропускного пункта РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:30

2023-04-24T12:30

2023-04-24T13:36

россия

азербайджан

в мире

ереван

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Баку и Ереван должны вернуться к соблюдению достигнутых договоренностей, заявили в МИД России, комментируя установку Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре.На Смоленской площади отметили возросший градус агрессивной публичной риторики в Армении и Азербайджане.В Москве считают неприемлемыми любые односторонние шаги, нарушающие базовые положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, в том числе изменение режима работы Лачинского коридора."Призываем стороны незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям. Исходим из того, что в любом случае не должно страдать местное население и не должны создаваться никакие препятствия его жизнедеятельности", — добавили в МИД.Ведомство выразило надежду, что Баку и Ереван проявят политическую волю и сумеют преодолеть негативную динамику.Накануне азербайджанская Госпогранслужба установила КПП на границе с Арменией в начале дороги на Степанакерт в Лачинском коридоре. В Баку это решение объяснили угрозами безопасности, а также неправомерным использованием дороги армянской стороной. В Ереване настаивают, что это нарушает трехстороннее заявление от 2020 года.В декабре Азербайджан заблокировал дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта. Двадцать пятого марта азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост.

https://ria.ru/20230422/karabakh-1867112118.html

https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html

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россия, азербайджан, в мире, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе