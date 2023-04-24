Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 24.04.2023 (обновлено: 14:07 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867338152.html
ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва
ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва - РИА Новости, 24.04.2023
ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают бои за западную часть Артемовска, в свою очередь, в районе Богдановки... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:54
2023-04-24T14:07
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013460_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_e6247384e20bc9c040a6a9b91ed45c21.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают бои за западную часть Артемовска, в свою очередь, в районе Богдановки поражены выдвигавшиеся к Артемовску резервы украинской армии, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов", - сообщили в Минобороны.По данным ведомства, за сутки в данном районе авиация совершила восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач."В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867328729.html
артемовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013460_127:59:2779:2048_1920x0_80_0_0_f1689c3b6e8685ce61c3e9ce49d79739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, В мире
ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва

Минобороны: ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают бои за западную часть Артемовска, в свою очередь, в районе Богдановки поражены выдвигавшиеся к Артемовску резервы украинской армии, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов", - сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, за сутки в данном районе авиация совершила восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач.
"В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника", - добавили в ведомстве.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
СМИ: в Киеве признали, что часть военных операций Украины контролируют США
Вчера, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала