https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867338152.html

ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва

ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва - РИА Новости, 24.04.2023

ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва

Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают бои за западную часть Артемовска, в свою очередь, в районе Богдановки... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:54

2023-04-24T13:54

2023-04-24T14:07

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают бои за западную часть Артемовска, в свою очередь, в районе Богдановки поражены выдвигавшиеся к Артемовску резервы украинской армии, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов", - сообщили в Минобороны.По данным ведомства, за сутки в данном районе авиация совершила восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач."В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867328729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

артемовск, россия, в мире