https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867338152.html
ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва
ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва - РИА Новости, 24.04.2023
ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают бои за западную часть Артемовска, в свою очередь, в районе Богдановки... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:54
2023-04-24T13:54
2023-04-24T14:07
специальная военная операция на украине
артемовск
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают бои за западную часть Артемовска, в свою очередь, в районе Богдановки поражены выдвигавшиеся к Артемовску резервы украинской армии, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов", - сообщили в Минобороны.По данным ведомства, за сутки в данном районе авиация совершила восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач."В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867328729.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, В мире
ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва
Минобороны: ВС России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают бои за западную часть Артемовска, в свою очередь, в районе Богдановки поражены выдвигавшиеся к Артемовску резервы украинской армии, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов", - сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, за сутки в данном районе авиация совершила восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач.
"В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики
нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника", - добавили в ведомстве.
СМИ: в Киеве признали, что часть военных операций Украины контролируют США