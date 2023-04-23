https://ria.ru/20230423/zemleryasenie-1867140204.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 23.04.2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T01:02
2023-04-23T01:02
2023-04-23T01:02
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 21.17 по времени UTC (00.17 мск) в 218 километрах к западу от населенного пункта Паданг с населением 840 тысяч человек. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867064477.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
EMSC: у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9