https://ria.ru/20230423/zakharova-1867141754.html

Захарова высмеяла призыв Мельника к союзникам пересечь все красные линии

Захарова высмеяла призыв Мельника к союзникам пересечь все красные линии - РИА Новости, 23.04.2023

Захарова высмеяла призыв Мельника к союзникам пересечь все красные линии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале призыв заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T01:49

2023-04-23T01:49

2023-04-23T02:15

в мире

россия

андрей мельник

мария захарова

украина

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале призыв заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Мельника к западным союзникам пересечь все красные линии.В своем посту она процитировала слова украинского дипломата о необходимости "десятикратного увеличения военной помощи" Киеву.Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал союзников пересечь все красные линии в поставках оружия. По его мнению, западные партнеры делают недостаточно для поддержки Киева, поэтому политик призвал увеличить отправляемую украинской стороне военную помощь в десять раз. В качестве реализации этого плана он предложил, чтобы страны Запада выделили по одному проценту своего ВВП на закупку оружия для ВСУ.

https://ria.ru/20230421/oruzhie-1867026299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, андрей мельник, мария захарова, украина