Захарова высмеяла призыв Мельника к союзникам пересечь все красные линии
Захарова осудила призыв замглавы МИД Украины Мельника увеличить помощь Киеву в десять раз
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале призыв заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Мельника к западным союзникам пересечь все красные линии.
В своем посту она процитировала слова украинского дипломата о необходимости "десятикратного увеличения военной помощи" Киеву.
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"И снять исподнее", — написала Захарова, добавив к сообщению эмодзи с шортами.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал союзников пересечь все красные линии в поставках оружия. По его мнению, западные партнеры делают недостаточно для поддержки Киева, поэтому политик призвал увеличить отправляемую украинской стороне военную помощь в десять раз. В качестве реализации этого плана он предложил, чтобы страны Запада выделили по одному проценту своего ВВП на закупку оружия для ВСУ.