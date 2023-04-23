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Захарова высмеяла призыв Мельника к союзникам пересечь все красные линии - РИА Новости, 23.04.2023
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01:49 23.04.2023 (обновлено: 02:15 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/zakharova-1867141754.html
Захарова высмеяла призыв Мельника к союзникам пересечь все красные линии
Захарова высмеяла призыв Мельника к союзникам пересечь все красные линии - РИА Новости, 23.04.2023
Захарова высмеяла призыв Мельника к союзникам пересечь все красные линии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале призыв заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T01:49
2023-04-23T02:15
в мире
россия
андрей мельник
мария захарова
украина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале призыв заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Мельника к западным союзникам пересечь все красные линии.В своем посту она процитировала слова украинского дипломата о необходимости "десятикратного увеличения военной помощи" Киеву.Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал союзников пересечь все красные линии в поставках оружия. По его мнению, западные партнеры делают недостаточно для поддержки Киева, поэтому политик призвал увеличить отправляемую украинской стороне военную помощь в десять раз. В качестве реализации этого плана он предложил, чтобы страны Запада выделили по одному проценту своего ВВП на закупку оружия для ВСУ.
https://ria.ru/20230421/oruzhie-1867026299.html
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в мире, россия, андрей мельник, мария захарова, украина
В мире, Россия, Андрей Мельник, Мария Захарова, Украина
Захарова высмеяла призыв Мельника к союзникам пересечь все красные линии

Захарова осудила призыв замглавы МИД Украины Мельника увеличить помощь Киеву в десять раз

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале призыв заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Мельника к западным союзникам пересечь все красные линии.
В своем посту она процитировала слова украинского дипломата о необходимости "десятикратного увеличения военной помощи" Киеву.
«
"И снять исподнее", — написала Захарова, добавив к сообщению эмодзи с шортами.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал союзников пересечь все красные линии в поставках оружия. По его мнению, западные партнеры делают недостаточно для поддержки Киева, поэтому политик призвал увеличить отправляемую украинской стороне военную помощь в десять раз. В качестве реализации этого плана он предложил, чтобы страны Запада выделили по одному проценту своего ВВП на закупку оружия для ВСУ.
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