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Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке - РИА Новости, 23.04.2023
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16:16 23.04.2023 (обновлено: 16:35 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/ryabkov-1867194043.html
Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке
Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке - РИА Новости, 23.04.2023
Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке
Планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на "полях" мероприятий по линии СБ ООН нет, заявил в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:16
2023-04-23T16:35
в мире
нью-йорк (город)
оон
сергей рябков
сергей лавров
энтони блинкен
россия
сша
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на "полях" мероприятий по линии СБ ООН нет, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Таких планов нет. У нас по большому счету с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент", - сказал замминистра журналистам в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк."Я не уверен, что господин Блинкен в этих числах будет находиться в штаб-квартире ООН. Если он там появится, будем определяться по обстоятельствам. Если нет - повторяю, мы найдем формы, как донести сигналы, связанные с этим абсолютно неприемлемым, вопиющим случаем, очередным проявлением резко антироссийского курса... И мы ответим. Еще раз подчеркиваю", - заявил Рябков.Ранее в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами журналистов.
https://ria.ru/20230420/vstrecha-1866744381.html
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в мире, нью-йорк (город), оон, сергей рябков, сергей лавров, энтони блинкен, россия, сша
В мире, Нью-Йорк (город), ООН, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Россия, США
Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

Рябков: встреча Лаврова и Блинкена на полях мероприятий по линии СБ ООН не запланирована

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на "полях" мероприятий по линии СБ ООН нет, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Таких планов нет. У нас по большому счету с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент", - сказал замминистра журналистам в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник
20 апреля, 20:17
"Я не уверен, что господин Блинкен в этих числах будет находиться в штаб-квартире ООН. Если он там появится, будем определяться по обстоятельствам. Если нет - повторяю, мы найдем формы, как донести сигналы, связанные с этим абсолютно неприемлемым, вопиющим случаем, очередным проявлением резко антироссийского курса... И мы ответим. Еще раз подчеркиваю", - заявил Рябков.
Ранее в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами журналистов.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
МИД возложил на США ответственность за невыдачу виз российским журналистам
Вчера, 16:11
 
В миреНью-Йорк (город)ООНСергей РябковСергей ЛавровЭнтони БлинкенРоссияСША
 
 
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