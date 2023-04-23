https://ria.ru/20230423/ryabkov-1867194043.html

Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке - РИА Новости, 23.04.2023

Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

Планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на "полях" мероприятий по линии СБ ООН нет, заявил в... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:16

2023-04-23T16:16

2023-04-23T16:35

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на "полях" мероприятий по линии СБ ООН нет, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Таких планов нет. У нас по большому счету с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент", - сказал замминистра журналистам в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк."Я не уверен, что господин Блинкен в этих числах будет находиться в штаб-квартире ООН. Если он там появится, будем определяться по обстоятельствам. Если нет - повторяю, мы найдем формы, как донести сигналы, связанные с этим абсолютно неприемлемым, вопиющим случаем, очередным проявлением резко антироссийского курса... И мы ответим. Еще раз подчеркиваю", - заявил Рябков.Ранее в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами журналистов.

https://ria.ru/20230420/vstrecha-1866744381.html

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Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), оон, сергей рябков, сергей лавров, энтони блинкен, россия, сша