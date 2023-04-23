https://ria.ru/20230423/pozhertvovanie-1867196051.html

Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов

Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов - РИА Новости, 23.04.2023

Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов

Американский предприниматель Илон Маск заявил в Twitter, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:40

2023-04-23T16:40

2023-04-23T17:07

в мире

илон маск

украина

сша

киев

стивен кинг

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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в Twitter, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов.Кинг ранее призвал его "отдать на благотворительность" синюю галочку верификации Twitter-аккаунта писателя, порекомендовав фонд Сергея Притулы, который собирает пожертвования для Киева. По его словам, Маск мог бы "добавить еще немного", поскольку значок стоит "всего восемь долларов". В ноябре прошлого года соцсеть запустила обновленную подписку за восемь долларов в месяц с синим значком верификации — по замыслу руководства, им должны воспользоваться частные лица для сохранения этого статуса.В апреле многие известные люди лишились своих значков верификации. Маск рассказал, что он лично платит, чтобы сохранить синие галочки в Twitter-аккаунтах трех знаменитостей — актера Уильяма Шетнера, писателя Стивена Кинга и баскетболиста Леброна Джеймса.

https://ria.ru/20230410/mask-1864128777.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, илон маск, украина, сша, киев, стивен кинг