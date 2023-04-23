Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов
Предприниматель Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в Twitter, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов.
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"Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько пожертвовали вы? (Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны)", — отметил бизнесмен, отвечая на сообщение писателя Стивена Кинга.
Кинг ранее призвал его "отдать на благотворительность" синюю галочку верификации Twitter-аккаунта писателя, порекомендовав фонд Сергея Притулы, который собирает пожертвования для Киева. По его словам, Маск мог бы "добавить еще немного", поскольку значок стоит "всего восемь долларов".
В ноябре прошлого года соцсеть запустила обновленную подписку за восемь долларов в месяц с синим значком верификации — по замыслу руководства, им должны воспользоваться частные лица для сохранения этого статуса.
В апреле многие известные люди лишились своих значков верификации. Маск рассказал, что он лично платит, чтобы сохранить синие галочки в Twitter-аккаунтах трех знаменитостей — актера Уильяма Шетнера, писателя Стивена Кинга и баскетболиста Леброна Джеймса.