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Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов - РИА Новости, 23.04.2023
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16:40 23.04.2023 (обновлено: 17:07 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/pozhertvovanie-1867196051.html
Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов
Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов - РИА Новости, 23.04.2023
Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов
Американский предприниматель Илон Маск заявил в Twitter, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:40
2023-04-23T17:07
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в Twitter, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов.Кинг ранее призвал его "отдать на благотворительность" синюю галочку верификации Twitter-аккаунта писателя, порекомендовав фонд Сергея Притулы, который собирает пожертвования для Киева. По его словам, Маск мог бы "добавить еще немного", поскольку значок стоит "всего восемь долларов". В ноябре прошлого года соцсеть запустила обновленную подписку за восемь долларов в месяц с синим значком верификации — по замыслу руководства, им должны воспользоваться частные лица для сохранения этого статуса.В апреле многие известные люди лишились своих значков верификации. Маск рассказал, что он лично платит, чтобы сохранить синие галочки в Twitter-аккаунтах трех знаменитостей — актера Уильяма Шетнера, писателя Стивена Кинга и баскетболиста Леброна Джеймса.
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в мире, илон маск, украина, сша, киев, стивен кинг
В мире, Илон Маск, Украина, США, Киев, Стивен Кинг
Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов

Предприниматель Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в Twitter, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов.
«

"Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько пожертвовали вы? (Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны)", — отметил бизнесмен, отвечая на сообщение писателя Стивена Кинга.

Кинг ранее призвал его "отдать на благотворительность" синюю галочку верификации Twitter-аккаунта писателя, порекомендовав фонд Сергея Притулы, который собирает пожертвования для Киева. По его словам, Маск мог бы "добавить еще немного", поскольку значок стоит "всего восемь долларов".
В ноябре прошлого года соцсеть запустила обновленную подписку за восемь долларов в месяц с синим значком верификации — по замыслу руководства, им должны воспользоваться частные лица для сохранения этого статуса.
В апреле многие известные люди лишились своих значков верификации. Маск рассказал, что он лично платит, чтобы сохранить синие галочки в Twitter-аккаунтах трех знаменитостей — актера Уильяма Шетнера, писателя Стивена Кинга и баскетболиста Леброна Джеймса.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине
10 апреля, 01:01
 
В миреИлон МаскУкраинаСШАКиевСтивен Кинг
 
 
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