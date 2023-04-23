https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867200264.html

При обстреле Донецка погиб мужчина

При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 23.04.2023

При обстреле Донецка погиб мужчина

Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:18

2023-04-23T17:18

2023-04-23T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало обстрел Петровского района Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО. "В результате обстрела Петровского района в 16.05 погиб мужчина 1953 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк