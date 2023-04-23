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При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867200264.html
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 23.04.2023
При обстреле Донецка погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:18
2023-04-23T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало обстрел Петровского района Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО. "В результате обстрела Петровского района в 16.05 погиб мужчина 1953 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка погиб мужчина

Мэр Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало обстрел Петровского района Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО.
"В результате обстрела Петровского района в 16.05 погиб мужчина 1953 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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