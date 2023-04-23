https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867199153.html
Армения сообщила о гибели военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
Армения сообщила о гибели военного из-за обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 23.04.2023
Армения сообщила о гибели военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
Минобороны Армении сообщило в воскресенье о гибели военного на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:11
2023-04-23T17:11
2023-04-23T17:13
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило в воскресенье о гибели военного на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана. "Двадцать третьего апреля, примерно в 11.50 (10.50 мск), на армянской позиции, расположенной в районе Сотка (в Гегаркуникской области на границе с Азербайджаном – ред.), по предварительным данным, в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части минобороны Армении Погосян Артем Арсенович", - отмечается на странице ведомства в соцсетях. Позднее министерство обороны Армении отвергло обвинение Баку об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе."Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение, что 23 апреля, примерно в 15.10 (14.10 мск), подразделения ВС Армении якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - отмечается на странице ведомства.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230418/obvinenie-1866172423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Армения сообщила о гибели военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе из-за обстрела Азербайджана
ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило в воскресенье о гибели военного на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана.
"Двадцать третьего апреля, примерно в 11.50 (10.50 мск), на армянской позиции, расположенной в районе Сотка (в Гегаркуникской области на границе с Азербайджаном – ред.), по предварительным данным, в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части минобороны Армении Погосян Артем Арсенович", - отмечается на странице ведомства в соцсетях.
Позднее министерство обороны Армении отвергло обвинение Баку об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана
сообщение, что 23 апреля, примерно в 15.10 (14.10 мск), подразделения ВС Армении якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - отмечается на странице ведомства.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
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