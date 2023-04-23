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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.04.2023
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16:13 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/donbass-1867193786.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска в 15.20 обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:13
2023-04-23T16:13
в мире
донецк
сцкк
нато
макеевка
петровский район
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Ильинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 15.20 по Кировскому району Макеевки было выпущено пять снарядов того же калибра, добавили в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867183597.html
донецк
макеевка
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в мире, донецк, сцкк, нато, макеевка, петровский район
В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Макеевка, Петровский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Ильинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 15.20 по Кировскому району Макеевки было выпущено пять снарядов того же калибра, добавили в представительстве.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкСЦККНАТОМакеевкаПетровский район
 
 
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