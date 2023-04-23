Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Ильинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 15.20 по Кировскому району Макеевки было выпущено пять снарядов того же калибра, добавили в представительстве.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.