https://ria.ru/20230423/donbass-1867193786.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в 15.20 обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:13

2023-04-23T16:13

2023-04-23T16:13

в мире

донецк

сцкк

нато

макеевка

петровский район

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Ильинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 15.20 по Кировскому району Макеевки было выпущено пять снарядов того же калибра, добавили в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230423/obstrel-1867183597.html

донецк

макеевка

петровский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, сцкк, нато, макеевка, петровский район