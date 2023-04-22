https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867064477.html

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 22.04.2023

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции, эпицентр находился на острове Эвбея в 52 километрах от Афины, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T12:00

2023-04-22T12:00

2023-04-22T12:00

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АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции, эпицентр находился на острове Эвбея в 52 километрах от Афины, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение произошло в 11.38 (совпадает с мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Афинах, передает корреспондент РИА новости.

https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867034839.html

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в мире, греция, афины