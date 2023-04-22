https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867064477.html
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 22.04.2023
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции, эпицентр находился на острове Эвбея в 52 километрах от Афины, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:00
2023-04-22T12:00
2023-04-22T12:00
в мире
греция
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731950179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc21e093e3b9e59f0b6d1ae93682b878.jpg
АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции, эпицентр находился на острове Эвбея в 52 километрах от Афины, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение произошло в 11.38 (совпадает с мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Афинах, передает корреспондент РИА новости.
https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867034839.html
греция
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731950179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1db991771c96aa70bf5faf0ddbd3fd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, афины
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Сейсмологи: в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5, толчки ощущались в Афинах
АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции, эпицентр находился на острове Эвбея в 52 километрах от Афины, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Землетрясение произошло в 11.38 (совпадает с мск).
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Толчки ощущались в Афинах, передает корреспондент РИА новости.
На Камчатке произошли три землетрясения