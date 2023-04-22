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В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 22.04.2023
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12:00 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867064477.html
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 22.04.2023
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции, эпицентр находился на острове Эвбея в 52 километрах от Афины, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:00
2023-04-22T12:00
в мире
греция
афины
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АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции, эпицентр находился на острове Эвбея в 52 километрах от Афины, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение произошло в 11.38 (совпадает с мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Афинах, передает корреспондент РИА новости.
https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867034839.html
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в мире, греция, афины
В мире, Греция, Афины
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5

Сейсмологи: в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5, толчки ощущались в Афинах

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкПарфенон, Греция
Парфенон, Греция - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Парфенон, Греция. Архивное фото
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АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции, эпицентр находился на острове Эвбея в 52 километрах от Афины, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Землетрясение произошло в 11.38 (совпадает с мск).
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Толчки ощущались в Афинах, передает корреспондент РИА новости.
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