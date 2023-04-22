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В Челябинске перевернулась пассажирская маршрутка, есть пострадавшие
В Челябинске перевернулась пассажирская маршрутка, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.04.2023
В Челябинске перевернулась пассажирская маршрутка, есть пострадавшие
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в субботу утром в Челябинске, после этого она перевернулась, медицинская помощь потребовалась шести пассажирам,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:52
2023-04-22T11:52
2023-04-22T11:52
происшествия
челябинск
россия
угибдд
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в субботу утром в Челябинске, после этого она перевернулась, медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, сообщила пресс-служба УГИБДД России по Челябинску. По данным УГИБДД, ДТП произошло в субботу в Челябинске в 11.10 (09.10 мск) напротив дома 70в, по Комсомольскому проспекту. "По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса 75, мужчина 1992 года рождения, двигаясь по Комсомольскому проспекту, на пересечении с улицей Солнечной совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi (водитель, мужчина 1986 года рождения), двигавшимся по улице Солнечной. В результате чего произошло опрокидывание маршрутного автобуса. В результате ДТП медицинская помощь оказана 6 пассажирам маршрутного автобуса", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, уточняет пресс-служба.
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происшествия, челябинск, россия, угибдд
Происшествия, Челябинск, Россия, УГИБДД
В Челябинске перевернулась пассажирская маршрутка, есть пострадавшие
В Челябинске перевернулась маршрутка, медицинская помощь понадобилась шести пассажирам