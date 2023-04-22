https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867051022.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 11

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 11 - РИА Новости, 22.04.2023

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 11

Одиннадцать человек пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T09:34

2023-04-22T09:34

2023-04-22T09:34

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 22 апр - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении автомобиля Mazda и автобуса Peugiot в Дюртюлинском районе. "По уточненной информации, доставлены для осмотра в больницу 11 человек, из которых 10 человек с автобуса и 1 человек пассажир с иномарки", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

https://ria.ru/20230417/magadan-1865719628.html

республика башкортостан

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан