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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 11 - РИА Новости, 22.04.2023
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09:34 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867051022.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 11
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 11 - РИА Новости, 22.04.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 11
Одиннадцать человек пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:34
2023-04-22T09:34
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении автомобиля Mazda и автобуса Peugiot в Дюртюлинском районе. "По уточненной информации, доставлены для осмотра в больницу 11 человек, из которых 10 человек с автобуса и 1 человек пассажир с иномарки", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 11

Число пострадавших при столкновении иномарки с автобусом в Башкирии увеличилось до 11

© Фото : пресс-служба УГИБДД МВД по Республике БашкортостанНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 22 апр - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении автомобиля Mazda и автобуса Peugiot в Дюртюлинском районе.
"По уточненной информации, доставлены для осмотра в больницу 11 человек, из которых 10 человек с автобуса и 1 человек пассажир с иномарки", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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