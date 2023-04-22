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В Ереване отвергли обвинение Баку в подрыве военного грузовика - РИА Новости, 22.04.2023
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23:54 22.04.2023 (обновлено: 23:55 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/obvineniya-1867137228.html
В Ереване отвергли обвинение Баку в подрыве военного грузовика
В Ереване отвергли обвинение Баку в подрыве военного грузовика - РИА Новости, 22.04.2023
В Ереване отвергли обвинение Баку в подрыве военного грузовика
Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян отверг обвинения Баку в адрес армянской стороны в подрыве военного грузовика. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T23:54
2023-04-22T23:55
в мире
азербайджан
баку
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян отверг обвинения Баку в адрес армянской стороны в подрыве военного грузовика. Ранее в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства сообщили, что 22 апреля военный грузовик азербайджанской армии подорвался на мине, "специально установленной армянами на проезжей части дороги". Отмечалось, что пострадали два человека, а один из военных, пришедший на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и тоже пострадал. "Республика Армения не имеет никакого отношения к подорвавшемуся на мине грузовику минобороны Азербайджана. Обвинения Азербайджана в адрес Армении беспочвенны и служат Азербайджану лишь пропагандой для новой агрессии или провокации против Армении", - написал Марукян в Twitter. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230418/ssha-1866065288.html
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в мире, азербайджан, баку, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Баку, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Ереване отвергли обвинение Баку в подрыве военного грузовика

Посол Армении Марукян опроверг обвинение Баку в подрыве военного грузовика

© Pixabay / David MarkВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Pixabay / David Mark
Вид на Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян отверг обвинения Баку в адрес армянской стороны в подрыве военного грузовика.
Ранее в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства сообщили, что 22 апреля военный грузовик азербайджанской армии подорвался на мине, "специально установленной армянами на проезжей части дороги". Отмечалось, что пострадали два человека, а один из военных, пришедший на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и тоже пострадал.
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"Республика Армения не имеет никакого отношения к подорвавшемуся на мине грузовику минобороны Азербайджана. Обвинения Азербайджана в адрес Армении беспочвенны и служат Азербайджану лишь пропагандой для новой агрессии или провокации против Армении", - написал Марукян в Twitter.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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