В Ереване отвергли обвинение Баку в подрыве военного грузовика
Посол Армении Марукян опроверг обвинение Баку в подрыве военного грузовика
© Pixabay / David MarkВид на Ереван
© Pixabay / David Mark
Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян отверг обвинения Баку в адрес армянской стороны в подрыве военного грузовика.
Ранее в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства сообщили, что 22 апреля военный грузовик азербайджанской армии подорвался на мине, "специально установленной армянами на проезжей части дороги". Отмечалось, что пострадали два человека, а один из военных, пришедший на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и тоже пострадал.
"Республика Армения не имеет никакого отношения к подорвавшемуся на мине грузовику минобороны Азербайджана. Обвинения Азербайджана в адрес Армении беспочвенны и служат Азербайджану лишь пропагандой для новой агрессии или провокации против Армении", - написал Марукян в Twitter.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.