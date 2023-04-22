https://ria.ru/20230422/belorussiya-1867030136.html
Минск утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике
Минск утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике - РИА Новости, 22.04.2023
Минск утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике
Совет министров Белоруссии утвердил межправительственное соглашение с Россией о единой промышленной политике, следует из постановления, опубликованного на... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T00:53
2023-04-22T00:53
2023-04-22T09:46
экономика
россия
белоруссия
минск
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746076334_0:69:3201:1870_1920x0_80_0_0_9689c2c80fee679b57071a0337be0c62.jpg
МИНСК, 22 апр — РИА Новости. Совет министров Белоруссии утвердил межправительственное соглашение с Россией о единой промышленной политике, следует из постановления, опубликованного на национальном правовом портале.Органом, координирующим реализацию соглашения, назначено Министерство промышленности Белоруссии. МИД поручено направить уведомление о выполнении Минском внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.Как поясняли в российском правительстве, соглашение направлено на проведение единой политики в сфере развития промышленных производств Союзного государства и научно-технического сотрудничества, импортозамещения и ускорения процессов локализации производства на территории объединения. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, в условиях санкционного давления оно позволит достичь поставленных целей через снижение взаимных барьеров, синхронизацию концепции научно-технических программ по импортозамещению, участия российских и белорусских компаний в реализации промышленных проектов.Соглашение заключено на три года и в дальнейшем будет продлеваться автоматически, если у сторон не будет возражений.
https://ria.ru/20230411/eksport-1864497685.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746076334_470:0:3201:2048_1920x0_80_0_0_47c77f1184d19fe3f8670ae19254cf7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, минск
Экономика, Россия, Белоруссия, Минск, Союзное государство
Минск утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике
Совет министров Белоруссии утвердил соглашение о единой промышленной политике с Россией
МИНСК, 22 апр — РИА Новости.
Совет министров Белоруссии утвердил межправительственное соглашение с Россией о единой промышленной политике, следует из постановления
, опубликованного на национальном правовом портале.
«
"Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике, подписанное в Москве 15 февраля 2023 года", — говорится в документе.
Органом, координирующим реализацию соглашения, назначено Министерство промышленности Белоруссии. МИД поручено направить уведомление о выполнении Минском внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.
Как поясняли в российском правительстве, соглашение направлено на проведение единой политики в сфере развития промышленных производств Союзного государства и научно-технического сотрудничества, импортозамещения и ускорения процессов локализации производства на территории объединения. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, в условиях санкционного давления оно позволит достичь поставленных целей через снижение взаимных барьеров, синхронизацию концепции научно-технических программ по импортозамещению, участия российских и белорусских компаний в реализации промышленных проектов.
Соглашение заключено на три года и в дальнейшем будет продлеваться автоматически, если у сторон не будет возражений.
Экспорт подмосковных товаров в Белоруссию достиг пятилетнего максимума