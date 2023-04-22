https://ria.ru/20230422/belorussiya-1867030136.html

Минск утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике

Минск утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике - РИА Новости, 22.04.2023

Минск утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике

Совет министров Белоруссии утвердил межправительственное соглашение с Россией о единой промышленной политике, следует из постановления, опубликованного на... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T00:53

2023-04-22T00:53

2023-04-22T09:46

экономика

россия

белоруссия

минск

союзное государство

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МИНСК, 22 апр — РИА Новости. Совет министров Белоруссии утвердил межправительственное соглашение с Россией о единой промышленной политике, следует из постановления, опубликованного на национальном правовом портале.Органом, координирующим реализацию соглашения, назначено Министерство промышленности Белоруссии. МИД поручено направить уведомление о выполнении Минском внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.Как поясняли в российском правительстве, соглашение направлено на проведение единой политики в сфере развития промышленных производств Союзного государства и научно-технического сотрудничества, импортозамещения и ускорения процессов локализации производства на территории объединения. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, в условиях санкционного давления оно позволит достичь поставленных целей через снижение взаимных барьеров, синхронизацию концепции научно-технических программ по импортозамещению, участия российских и белорусских компаний в реализации промышленных проектов.Соглашение заключено на три года и в дальнейшем будет продлеваться автоматически, если у сторон не будет возражений.

https://ria.ru/20230411/eksport-1864497685.html

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экономика, россия, белоруссия, минск