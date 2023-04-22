https://ria.ru/20230422/aktsiya-1867106612.html

В Таджикистане провели акцию "Сад памяти"

В Таджикистане провели акцию "Сад памяти" - РИА Новости, 22.04.2023

В Таджикистане провели акцию "Сад памяти"

Пятьдесят тополиных саженцев появились у новой российско-таджикской школы имени Д.И. Менделеева в городе таджикских металлургов – Турсунзаде в рамках... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:50

2023-04-22T17:50

2023-04-22T17:50

таджикистан

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

волонтеры победы

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741889916_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_3e2b1078c4162b2f9823bf5b4290b5eb.jpg

ДУШАНБЕ, 22 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Пятьдесят тополиных саженцев появились у новой российско-таджикской школы имени Д.И. Менделеева в городе таджикских металлургов – Турсунзаде в рамках международной акции "Сад памяти", передает корреспондент РИА Новости. Тополиная аллея была посажена в рамках международной акции "Сад памяти", цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. "Важно, что здесь много ребят, и эти деревья – для вас. Чтобы вы помнили о сегодняшнем дне и ухаживали за ними. И спустя годы вы уже своим детям покажете и расскажете, как важно помнить подвиги наших дедов и прадедов, которые сделали возможным наше будущее, чтобы и они пронесли эту память сквозь века", - обратился к школьникам руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов. "Сад памяти" — это движение, объединяющее сотни тысяч небезразличных людей со всего мира вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу. Кроме того, акция направлена и на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленение городов и поселков, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа. Инициаторами акции выступили члены движения "Волонтеры Победы" в Таджикистане - активисты Общественной организации российских соотечественников "Русская община" города Турсунзаде, при поддержке "ТАЛКО" (Таджикская алюминиевая компания), посольства РФ и представительства Россотрудничества в Таджикистане.

https://ria.ru/20230413/sazhentsy-1864974598.html

https://ria.ru/20230418/sayt-1866024438.html

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), волонтеры победы, великая отечественная война (1941-1945)