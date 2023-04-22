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В Таджикистане провели акцию "Сад памяти" - РИА Новости, 22.04.2023
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17:50 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/aktsiya-1867106612.html
В Таджикистане провели акцию "Сад памяти"
В Таджикистане провели акцию "Сад памяти" - РИА Новости, 22.04.2023
В Таджикистане провели акцию "Сад памяти"
Пятьдесят тополиных саженцев появились у новой российско-таджикской школы имени Д.И. Менделеева в городе таджикских металлургов – Турсунзаде в рамках... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:50
2023-04-22T17:50
таджикистан
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
волонтеры победы
великая отечественная война (1941-1945)
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ДУШАНБЕ, 22 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Пятьдесят тополиных саженцев появились у новой российско-таджикской школы имени Д.И. Менделеева в городе таджикских металлургов – Турсунзаде в рамках международной акции "Сад памяти", передает корреспондент РИА Новости. Тополиная аллея была посажена в рамках международной акции "Сад памяти", цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. "Важно, что здесь много ребят, и эти деревья – для вас. Чтобы вы помнили о сегодняшнем дне и ухаживали за ними. И спустя годы вы уже своим детям покажете и расскажете, как важно помнить подвиги наших дедов и прадедов, которые сделали возможным наше будущее, чтобы и они пронесли эту память сквозь века", - обратился к школьникам руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов. "Сад памяти" — это движение, объединяющее сотни тысяч небезразличных людей со всего мира вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу. Кроме того, акция направлена и на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленение городов и поселков, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа. Инициаторами акции выступили члены движения "Волонтеры Победы" в Таджикистане - активисты Общественной организации российских соотечественников "Русская община" города Турсунзаде, при поддержке "ТАЛКО" (Таджикская алюминиевая компания), посольства РФ и представительства Россотрудничества в Таджикистане.
https://ria.ru/20230413/sazhentsy-1864974598.html
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таджикистан, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), волонтеры победы, великая отечественная война (1941-1945)
Таджикистан, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Волонтеры Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Таджикистане провели акцию "Сад памяти"

В таджикском городе металлургов Турсунзаде провели международную акцию "Сад памяти"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетка тополя
Ветка тополя - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ветка тополя. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 22 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Пятьдесят тополиных саженцев появились у новой российско-таджикской школы имени Д.И. Менделеева в городе таджикских металлургов – Турсунзаде в рамках международной акции "Сад памяти", передает корреспондент РИА Новости.
Тополиная аллея была посажена в рамках международной акции "Сад памяти", цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
В ДНР посадили саженцы из Ленобласти в рамках акции Сад памяти - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В ДНР посадили саженцы из Ленобласти в рамках акции "Сад памяти"
13 апреля, 10:28
"Важно, что здесь много ребят, и эти деревья – для вас. Чтобы вы помнили о сегодняшнем дне и ухаживали за ними. И спустя годы вы уже своим детям покажете и расскажете, как важно помнить подвиги наших дедов и прадедов, которые сделали возможным наше будущее, чтобы и они пронесли эту память сквозь века", - обратился к школьникам руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.
"Сад памяти" — это движение, объединяющее сотни тысяч небезразличных людей со всего мира вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу. Кроме того, акция направлена и на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленение городов и поселков, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа.
Инициаторами акции выступили члены движения "Волонтеры Победы" в Таджикистане - активисты Общественной организации российских соотечественников "Русская община" города Турсунзаде, при поддержке "ТАЛКО" (Таджикская алюминиевая компания), посольства РФ и представительства Россотрудничества в Таджикистане.
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
На сайт "Бессмертного полка" можно будет загрузить фото участников СВО
18 апреля, 11:33
 
ТаджикистанРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Волонтеры ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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