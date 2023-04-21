https://ria.ru/20230421/ubiystvo-1866791039.html

В Оренбурге полиция поймала подозреваемого в тройном убийстве

В Оренбурге полиция поймала подозреваемого в тройном убийстве - РИА Новости, 21.04.2023

В Оренбурге полиция поймала подозреваемого в тройном убийстве

Оренбургские полицейские поймали подозреваемого в расправе над двумя женщинами и десятилетним ребенком в 1994 году, фигуранта отправили в СИЗО, сообщила... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:03

2023-04-21T08:03

2023-04-21T08:03

происшествия

россия

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Оренбургские полицейские поймали подозреваемого в расправе над двумя женщинами и десятилетним ребенком в 1994 году, фигуранта отправили в СИЗО, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Задержан подозреваемый в убийстве, которое было совершено 28 лет назад", – сказала она. По словам Волк, преступление произошло еще в 1994 году. Тогда в квартире областного центра нашли тела двух женщин и десятилетнего ребенка "с признаками насильственной смерти". Как считают следователи, их убили в ходе "разбойного нападения с целью хищения денег". При этом правоохранители установили личность предполагаемого преступника и объявили его в розыск. Она отметила, что в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники вышли на след мужчины, который проживал в Омской области по фальшивым документам. При этом он выдавал себя за человека, который переехал на постоянное место жительства в одну из европейских стран. "Полицейские и следователи регионального управления СК РФ при поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемого. Фигурант заключен под стражу, с ним проводятся следственные действия", – подытожила представитель ведомства.

https://ria.ru/20230420/arest-1866565376.html

https://ria.ru/20230419/ubiystvo-1866415901.html

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происшествия, россия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)