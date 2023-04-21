https://ria.ru/20230421/stroitelstvo-1866968053.html

Правительство выделит 100 млн рублей на стройку фиджитал-центра в Калмыкии

Правительство выделит 100 млн рублей на стройку фиджитал-центра в Калмыкии - РИА Новости, 21.04.2023

Правительство выделит 100 млн рублей на стройку фиджитал-центра в Калмыкии

Строительство фиджитал-центра начинается в Калмыкии, на эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделят около 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:38

2023-04-21T17:38

2023-04-21T17:38

республика калмыкия

дмитрий чернышенко

строительство

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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Строительство фиджитал-центра начинается в Калмыкии, на эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделят около 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Концепция "фиджитал" (physical+digital) объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Фиджитал-центры включают киберспортивный клуб и спортивные площадки. По информации ведомства, Чернышенко в рамках рабочей поездки в Калмыкию обсудил с главой республики Бату Хасиковым реализацию национальных проектов в области спорта, а также осмотрел участок, где начинается строительство фиджитал-центра. "На эти цели в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" Калмыкии выделена субсидия в размере 78 миллионов рублей, 23 миллиона будет добавлено из бюджета региона. В настоящее время сформирован земельный участок, готовится проектная документация", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Чернышенко побывал в академии хоккея и фигурного катания "Джунгар" в Элисте и открыл детский турнир, а также посетил спорткомплекс "Ойрат-Арена" и поучаствовал в открытии параспартакиады. Согласно данным ведомства, в Калмыкии будет создан крупный спортивно-развлекательный комплекс, который будет построен в рамках подписанного соглашения между республикой и АО "Газпром". По словам главы региона, на реализацию проекта потребуется более 4 миллиардов рублей.

https://na.ria.ru/20221012/kalmgu-1823032258.html

https://ria.ru/20230213/reyting-1851582168.html

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика калмыкия, дмитрий чернышенко, строительство