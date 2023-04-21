https://ria.ru/20230421/stroitelstvo-1866968053.html
Правительство выделит 100 млн рублей на стройку фиджитал-центра в Калмыкии
Правительство выделит 100 млн рублей на стройку фиджитал-центра в Калмыкии - РИА Новости, 21.04.2023
Правительство выделит 100 млн рублей на стройку фиджитал-центра в Калмыкии
Строительство фиджитал-центра начинается в Калмыкии, на эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделят около 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:38
2023-04-21T17:38
2023-04-21T17:38
республика калмыкия
дмитрий чернышенко
строительство
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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Строительство фиджитал-центра начинается в Калмыкии, на эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделят около 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Концепция "фиджитал" (physical+digital) объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Фиджитал-центры включают киберспортивный клуб и спортивные площадки. По информации ведомства, Чернышенко в рамках рабочей поездки в Калмыкию обсудил с главой республики Бату Хасиковым реализацию национальных проектов в области спорта, а также осмотрел участок, где начинается строительство фиджитал-центра. "На эти цели в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" Калмыкии выделена субсидия в размере 78 миллионов рублей, 23 миллиона будет добавлено из бюджета региона. В настоящее время сформирован земельный участок, готовится проектная документация", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Чернышенко побывал в академии хоккея и фигурного катания "Джунгар" в Элисте и открыл детский турнир, а также посетил спорткомплекс "Ойрат-Арена" и поучаствовал в открытии параспартакиады. Согласно данным ведомства, в Калмыкии будет создан крупный спортивно-развлекательный комплекс, который будет построен в рамках подписанного соглашения между республикой и АО "Газпром". По словам главы региона, на реализацию проекта потребуется более 4 миллиардов рублей.
https://na.ria.ru/20221012/kalmgu-1823032258.html
https://ria.ru/20230213/reyting-1851582168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика калмыкия, дмитрий чернышенко, строительство
Республика Калмыкия, Дмитрий Чернышенко, Строительство
ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Строительство фиджитал-центра начинается в Калмыкии, на эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделят около 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Концепция "фиджитал" (physical+digital) объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Фиджитал-центры включают киберспортивный клуб и спортивные площадки.
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По информации ведомства, Чернышенко
в рамках рабочей поездки в Калмыкию обсудил с главой республики Бату Хасиковым реализацию национальных проектов в области спорта, а также осмотрел участок, где начинается строительство фиджитал-центра.
"На эти цели в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" Калмыкии выделена субсидия в размере 78 миллионов рублей, 23 миллиона будет добавлено из бюджета региона. В настоящее время сформирован земельный участок, готовится проектная документация", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Чернышенко побывал в академии хоккея и фигурного катания "Джунгар" в Элисте и открыл детский турнир, а также посетил спорткомплекс "Ойрат-Арена" и поучаствовал в открытии параспартакиады.
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Согласно данным ведомства, в Калмыкии
будет создан крупный спортивно-развлекательный комплекс, который будет построен в рамках подписанного соглашения между республикой и АО "Газпром". По словам главы региона, на реализацию проекта потребуется более 4 миллиардов рублей.