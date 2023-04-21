https://ria.ru/20230421/medtekhnika-1866886687.html

Российские производители покажут новинки медтехники на вставке KIHE-2023

Российские производители покажут новинки медтехники на вставке KIHE-2023 - РИА Новости, 21.04.2023

Российские производители покажут новинки медтехники на вставке KIHE-2023

Электрохирургические аппараты, прибор контроля целостности мембран фильтров, аппараты для макроскопического изучения биопсийного материала - эти и другие... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:44

2023-04-21T13:44

2023-04-21T13:44

российский экспортный центр (рэц)

казахстан

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Электрохирургические аппараты, прибор контроля целостности мембран фильтров, аппараты для макроскопического изучения биопсийного материала - эти и другие российские новинки в сфере медицины смогут увидеть посетители коллективного стенда Made in Russia, который впервые откроется на международной выставке KIHE-2023 "Здравоохранение" в Казахстане 17 мая, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Российский экспортный центр поддержит 25 компаний-производителей медицинского, лабораторного, диагностического, реабилитационного оборудования, материалов для лабораторных исследований, расходных материалов, изделий медицинского назначения и хирургических инструментов", - говорится в сообщении.Там добавляется, что это, например, комплекс систем телемедицины, цифровые двойники для автоматизированных лабораторных комплексов, биосовместимые полимеры для внутреннего протезирования, аппарат искусственной вентиляции легких, а также другие инновационные продукты в области хирургии, кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностики, физиотерапии, травматологии и реабилитации.Кроме того, предприниматели проведут B2B-встречи и переговоры с потенциальными зарубежными партнерами. Это представители из стран Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

https://ria.ru/20230421/otrasli-1866880203.html

казахстан

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), казахстан, россия