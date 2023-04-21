https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1866793662.html

В ЛНР считают маловероятным контрнаступление Киева в ближайшие две недели

В ЛНР считают маловероятным контрнаступление Киева в ближайшие две недели - РИА Новости, 21.04.2023

В ЛНР считают маловероятным контрнаступление Киева в ближайшие две недели

Неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:43

2023-04-21T08:43

2023-04-21T08:43

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель", – заявил Марочко. По его словам, также это маловероятно на купянском и краснолиманском направлениях. Погода не позволяет сейчас вести полноценную аэроразведку, а распутица - использовать тяжелую бронетехнику, сообщил он. "Значительно усиленные за последнее время во всех отношениях наших позиции вынуждают противника в случае атаки использовать большие ресурсы, которые он на данный момент вынужден использовать для предотвращения наших прорывов", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20230420/nastuplenie-1866529363.html

https://ria.ru/20230419/vsu-1866354939.html

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луганская народная республика, андрей марочко