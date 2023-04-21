https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1866793662.html
В ЛНР считают маловероятным контрнаступление Киева в ближайшие две недели
В ЛНР считают маловероятным контрнаступление Киева в ближайшие две недели - РИА Новости, 21.04.2023
В ЛНР считают маловероятным контрнаступление Киева в ближайшие две недели
Неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:43
2023-04-21T08:43
2023-04-21T08:43
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель", – заявил Марочко. По его словам, также это маловероятно на купянском и краснолиманском направлениях. Погода не позволяет сейчас вести полноценную аэроразведку, а распутица - использовать тяжелую бронетехнику, сообщил он. "Значительно усиленные за последнее время во всех отношениях наших позиции вынуждают противника в случае атаки использовать большие ресурсы, которые он на данный момент вынужден использовать для предотвращения наших прорывов", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20230420/nastuplenie-1866529363.html
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луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР считают маловероятным контрнаступление Киева в ближайшие две недели
Марочко: неблагоприятные погодные условия не позволят ВСУ осуществить контрнаступление
ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель", – заявил Марочко
.
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По его словам, также это маловероятно на купянском и краснолиманском направлениях. Погода не позволяет сейчас вести полноценную аэроразведку, а распутица - использовать тяжелую бронетехнику, сообщил он.
"Значительно усиленные за последнее время во всех отношениях наших позиции вынуждают противника в случае атаки использовать большие ресурсы, которые он на данный момент вынужден использовать для предотвращения наших прорывов", - пояснил Марочко.
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