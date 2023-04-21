https://ria.ru/20230421/balashikha-1866892795.html

В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций

В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций - РИА Новости, 21.04.2023

В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций

Церемония награждения лучших работников предприятий, учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, а также представители старейших трудовых... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:02

2023-04-21T14:02

2023-04-21T14:02

балашиха

сергей юров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866892057_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_754fe0898e68f6902db2a6cff360cc6b.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Церемония награждения лучших работников предприятий, учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, а также представители старейших трудовых династий Балашихи почетными грамотами, знаками и благодарностями состоялась в преддверии Дня труда Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Праздник труда отмечается в Подмосковье в третью субботу апреля. В рамках церемонии, которая прошла в ДК "Балашиха", награды получили около 40 человек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил награды шестерым лучшим работникам предприятий и организаций города, а также трем представителям старейших трудовых династий."Я поздравляю вас с этим замечательным праздником— праздником труда. В зале собрались работники разных сфер и профессий. Вас всех объединяет настоящий профессионализм и любовь к своему делу. Несмотря ни на что, вы каждый день идете на работу, выполняете поставленные задачи и достигаете высоких результатов. Поздравляю вас с праздником, благодарю за ваш труд, желаю новых профессиональных побед и достижений", — приводятся в сообщении слова Ефимова.Почетные грамоты и благодарности главы Балашихи за многолетний плодотворный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности получили 17 представителей различных профессий — лучших мастеров своего дела."Примите самые искренние поздравления с Днем труда. Хочу сказать большое спасибо всем рабочим коллективам Балашихи. Благодаря вам наш город и регион двигаются вперед и постоянно развиваются. В Балашихе создаются новые рабочие места в самых разных сферах как в существующих организациях, так и в новых. Вы работаете во благо нашего города и в это непростое время качественно выполняете свою работу", — сказал глава Балашихи Сергей Юров.Он вручил награду учителю географии и биологии в Балашихинском лицее Григорию Сёмкину за высокие достижения своих учеников на различных конкурсах и олимпиадах. Преподавательской деятельностью Сёмкин занимается 29 лет. "Я люблю свою работу, и главное то, что вижу отдачу. Приятно, когда мои ученики достигают значительных успехов", — поделился учитель.

https://ria.ru/20230329/zdaniya-1861565317.html

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

балашиха, сергей юров