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В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций - РИА Новости, 21.04.2023
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14:02 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/balashikha-1866892795.html
В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций
В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций - РИА Новости, 21.04.2023
В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций
Церемония награждения лучших работников предприятий, учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, а также представители старейших трудовых... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:02
2023-04-21T14:02
балашиха
сергей юров
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Церемония награждения лучших работников предприятий, учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, а также представители старейших трудовых династий Балашихи почетными грамотами, знаками и благодарностями состоялась в преддверии Дня труда Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Праздник труда отмечается в Подмосковье в третью субботу апреля. В рамках церемонии, которая прошла в ДК "Балашиха", награды получили около 40 человек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил награды шестерым лучшим работникам предприятий и организаций города, а также трем представителям старейших трудовых династий."Я поздравляю вас с этим замечательным праздником— праздником труда. В зале собрались работники разных сфер и профессий. Вас всех объединяет настоящий профессионализм и любовь к своему делу. Несмотря ни на что, вы каждый день идете на работу, выполняете поставленные задачи и достигаете высоких результатов. Поздравляю вас с праздником, благодарю за ваш труд, желаю новых профессиональных побед и достижений", — приводятся в сообщении слова Ефимова.Почетные грамоты и благодарности главы Балашихи за многолетний плодотворный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности получили 17 представителей различных профессий — лучших мастеров своего дела."Примите самые искренние поздравления с Днем труда. Хочу сказать большое спасибо всем рабочим коллективам Балашихи. Благодаря вам наш город и регион двигаются вперед и постоянно развиваются. В Балашихе создаются новые рабочие места в самых разных сферах как в существующих организациях, так и в новых. Вы работаете во благо нашего города и в это непростое время качественно выполняете свою работу", — сказал глава Балашихи Сергей Юров.Он вручил награду учителю географии и биологии в Балашихинском лицее Григорию Сёмкину за высокие достижения своих учеников на различных конкурсах и олимпиадах. Преподавательской деятельностью Сёмкин занимается 29 лет. "Я люблю свою работу, и главное то, что вижу отдачу. Приятно, когда мои ученики достигают значительных успехов", — поделился учитель.
https://ria.ru/20230329/zdaniya-1861565317.html
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балашиха, сергей юров
Балашиха, Сергей Юров

В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций

© Фото предоставлено пресс-службой администрации г.о. БалашихаВ Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций
В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций
© Фото предоставлено пресс-службой администрации г.о. Балашиха
В Балашихе наградили лучших работников предприятий и организаций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Церемония награждения лучших работников предприятий, учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, а также представители старейших трудовых династий Балашихи почетными грамотами, знаками и благодарностями состоялась в преддверии Дня труда Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Праздник труда отмечается в Подмосковье в третью субботу апреля. В рамках церемонии, которая прошла в ДК "Балашиха", награды получили около 40 человек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил награды шестерым лучшим работникам предприятий и организаций города, а также трем представителям старейших трудовых династий.
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29 марта, 14:46
"Я поздравляю вас с этим замечательным праздником— праздником труда. В зале собрались работники разных сфер и профессий. Вас всех объединяет настоящий профессионализм и любовь к своему делу. Несмотря ни на что, вы каждый день идете на работу, выполняете поставленные задачи и достигаете высоких результатов. Поздравляю вас с праздником, благодарю за ваш труд, желаю новых профессиональных побед и достижений", — приводятся в сообщении слова Ефимова.

Почетные грамоты и благодарности главы Балашихи за многолетний плодотворный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности получили 17 представителей различных профессий — лучших мастеров своего дела.
"Примите самые искренние поздравления с Днем труда. Хочу сказать большое спасибо всем рабочим коллективам Балашихи. Благодаря вам наш город и регион двигаются вперед и постоянно развиваются. В Балашихе создаются новые рабочие места в самых разных сферах как в существующих организациях, так и в новых. Вы работаете во благо нашего города и в это непростое время качественно выполняете свою работу", — сказал глава Балашихи Сергей Юров.
Он вручил награду учителю географии и биологии в Балашихинском лицее Григорию Сёмкину за высокие достижения своих учеников на различных конкурсах и олимпиадах. Преподавательской деятельностью Сёмкин занимается 29 лет. "Я люблю свою работу, и главное то, что вижу отдачу. Приятно, когда мои ученики достигают значительных успехов", — поделился учитель.
 
БалашихаСергей Юров
 
 
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