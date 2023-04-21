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ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 21.04.2023 (обновлено: 15:26 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866903146.html
ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском
ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском - РИА Новости, 21.04.2023
ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявило... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:25
2023-04-21T15:26
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска при этом пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866893601.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
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россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность, артемовск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском

Минобороны: российские штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушения в центре Артемовска
Разрушения в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушения в центре Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявило Министерство обороны в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска при этом пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.
Вид из окна дома на район Артемовска, в котором идет бой - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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