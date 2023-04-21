https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866903146.html
ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском
ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском - РИА Новости, 21.04.2023
ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявило... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:25
2023-04-21T14:25
2023-04-21T15:26
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска при этом пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866893601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском
Минобороны: российские штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска