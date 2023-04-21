https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866903146.html

ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском

ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском - РИА Новости, 21.04.2023

ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать под Артемовском

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявило... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:25

2023-04-21T14:25

2023-04-21T15:26

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-десантные войска россии

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска при этом пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866893601.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность, артемовск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины