https://ria.ru/20230420/ukraina-1866751126.html

"Укрзализныця" возобновила рейсы в подконтрольный Киеву Красноармейск в ДНР

"Укрзализныця" возобновила рейсы в подконтрольный Киеву Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 20.04.2023

"Укрзализныця" возобновила рейсы в подконтрольный Киеву Красноармейск в ДНР

Компания "Укрзализныця" заявила, что впервые с начала российской военной операции возобновляет регулярные рейсы в город Красноармейск, расположенный в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:55

2023-04-20T20:55

2023-04-20T20:55

киев

красноармейск

покровск

укрзализныця

в мире

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Компания "Укрзализныця" заявила, что впервые с начала российской военной операции возобновляет регулярные рейсы в город Красноармейск, расположенный в подконтрольной Киеву части ДНР. "Укрзализныця" впервые с 24 февраля (2022 года - ред.) открывает продажу на регулярные рейсы дальнего сообщения в Покровск Донецкой области. Напомним, до сих пор оттуда регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажа была открыта исключительно в одну сторону - из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром (Днепропетровском - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале перевозчика. Отмечается, что начиная с 28 апреля в город будут ежедневно ходить два беспересадочных состава - один из Киева, другой из Львова. Согласно сообщению, дорога из Львова займет более 26 часов, из Киева - почти 14. В мае 2016 года город Красноармейск в рамках политики декоммунизации на Украине был переименован в Покровск, в память о существовавшей здесь церкви Покрова Богородицы. До Авдеевки, ближайшего прифронтового города, от Красноармейска около 60 километров.

https://ria.ru/20230314/poezda-1857788392.html

https://ria.ru/20230420/medvedev-1866737261.html

киев

красноармейск

покровск

украина

донецкая народная республика

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киев, красноармейск, покровск, укрзализныця, в мире, украина, донецкая народная республика