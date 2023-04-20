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В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.04.2023
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:39
2023-04-20T16:39
2023-04-20T17:17
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал около 16.27 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, спустя некоторое время она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Полтавская область
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях