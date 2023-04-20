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Космический корабль Starship стартовал в Техасе - РИА Новости, 20.04.2023
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16:36 20.04.2023 (обновлено: 16:51 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/starship-1866674832.html
Космический корабль Starship стартовал в Техасе
Космический корабль Starship стартовал в Техасе - РИА Новости, 20.04.2023
Космический корабль Starship стартовал в Техасе
Космический корабль Starship стартовал в первый испытательный полет со стартовой площадки в Техасе после незначительной задержки, компания SpaceX ведет прямую... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:36
2023-04-20T16:51
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Космический корабль Starship стартовал в первый испытательный полет со стартовой площадки в Техасе после незначительной задержки, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Старт предназначенного для полетов в далекий космос корабля был дан в 16.33 мск. Компания встречает запуск бурной овациейВ ходе первого полета SpaceX не планирует сохранения ракеты-носителя, поэтому первая ступень корабля Super Heavy вскоре после отделения должна упасть в Мексиканский залив, а Starship - подняться на высоту около 234 километров, облететь почти полный виток вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане неподалеку от Гавайских островов.Накануне запуска владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успех первого испытательного полета. По его словам, успехом будет уже тот факт, что оснащенная 33 двигателями Raptor ракета не взорвется на стартовой площадке, поскольку именно такой исход задержит будущие испытания.Компания SpaceX создает Starship для полетов в дальний космос. Корабль позиционируется как самый мощный и большой из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс. Ранее огневые испытание корабля неоднократно завершались неудачей.
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техас, сша, в мире
Техас, США, В мире
Космический корабль Starship стартовал в Техасе

Космический корабль Starship стартовал в Техасе после незначительной задержки

© SpaceXКадр трансляции запуска космического корабля Starship. 20 апреля 2023
Кадр трансляции запуска космического корабля Starship. 20 апреля 2023
© SpaceX
Кадр трансляции запуска космического корабля Starship. 20 апреля 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Космический корабль Starship стартовал в первый испытательный полет со стартовой площадки в Техасе после незначительной задержки, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Старт предназначенного для полетов в далекий космос корабля был дан в 16.33 мск. Компания встречает запуск бурной овацией
В ходе первого полета SpaceX не планирует сохранения ракеты-носителя, поэтому первая ступень корабля Super Heavy вскоре после отделения должна упасть в Мексиканский залив, а Starship - подняться на высоту около 234 километров, облететь почти полный виток вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане неподалеку от Гавайских островов.
Накануне запуска владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успех первого испытательного полета. По его словам, успехом будет уже тот факт, что оснащенная 33 двигателями Raptor ракета не взорвется на стартовой площадке, поскольку именно такой исход задержит будущие испытания.
Компания SpaceX создает Starship для полетов в дальний космос. Корабль позиционируется как самый мощный и большой из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс. Ранее огневые испытание корабля неоднократно завершались неудачей.
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