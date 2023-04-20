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Мэра Кишинева обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России - РИА Новости, 20.04.2023
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15:33 20.04.2023 (обновлено: 15:40 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/spetssluzhby-1866648454.html
Мэра Кишинева обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России
Мэра Кишинева обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России - РИА Новости, 20.04.2023
Мэра Кишинева обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" обвинила мэра Кишинева Иона Чебана в реализации плана по очернению идеи евроинтеграции ради "игры русских". РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:33
2023-04-20T15:40
в мире
молдавия
кишинев
россия
ион чебан
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" обвинила мэра Кишинева Иона Чебана в реализации плана по очернению идеи евроинтеграции ради "игры русских". "Ион Чебан передал детальный план с расположением стратегических учреждений Кишинева российской компании, в которой также работает агент ФСБ Юрий Гудилин. Ион Чебан годами протестовал против вступления Молдавии в Европейский Союз, и, увидев, что вступление приближается, хочет дискредитировать идею вступления в ЕС и пытается вовлечь нас в игру русских", - сообщается на странице партии в Facebook*. В партии полагают, что Чебан "реализует план русских по очернению европейского пути Молдавии". Также было отмечено, что граждане Молдавии давно выразили желание присоединиться к ЕС, продемонстрировав это на президентских выборах 2020 года и парламентских выборах 2021 года, когда победили проевропейские силы. Президент Молдавии Майя Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230413/khaker-1865191121.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, ион чебан
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Ион Чебан
Мэра Кишинева обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России

Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева в сотрудничестве со спецслужбами России

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМэр Кишинева Ион Чебан
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Мэр Кишинева Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" обвинила мэра Кишинева Иона Чебана в реализации плана по очернению идеи евроинтеграции ради "игры русских".
"Ион Чебан передал детальный план с расположением стратегических учреждений Кишинева российской компании, в которой также работает агент ФСБ Юрий Гудилин. Ион Чебан годами протестовал против вступления Молдавии в Европейский Союз, и, увидев, что вступление приближается, хочет дискредитировать идею вступления в ЕС и пытается вовлечь нас в игру русских", - сообщается на странице партии в Facebook*.
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В партии полагают, что Чебан "реализует план русских по очернению европейского пути Молдавии". Также было отмечено, что граждане Молдавии давно выразили желание присоединиться к ЕС, продемонстрировав это на президентских выборах 2020 года и парламентских выборах 2021 года, когда победили проевропейские силы.
Президент Молдавии Майя Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреМолдавияКишиневРоссияИон Чебан
 
 
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