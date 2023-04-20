https://ria.ru/20230420/spetssluzhby-1866648454.html

Мэра Кишинева обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России

Мэра Кишинева обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России - РИА Новости, 20.04.2023

Мэра Кишинева обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" обвинила мэра Кишинева Иона Чебана в реализации плана по очернению идеи евроинтеграции ради "игры русских". РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:33

2023-04-20T15:33

2023-04-20T15:40

в мире

молдавия

кишинев

россия

ион чебан

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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" обвинила мэра Кишинева Иона Чебана в реализации плана по очернению идеи евроинтеграции ради "игры русских". "Ион Чебан передал детальный план с расположением стратегических учреждений Кишинева российской компании, в которой также работает агент ФСБ Юрий Гудилин. Ион Чебан годами протестовал против вступления Молдавии в Европейский Союз, и, увидев, что вступление приближается, хочет дискредитировать идею вступления в ЕС и пытается вовлечь нас в игру русских", - сообщается на странице партии в Facebook*. В партии полагают, что Чебан "реализует план русских по очернению европейского пути Молдавии". Также было отмечено, что граждане Молдавии давно выразили желание присоединиться к ЕС, продемонстрировав это на президентских выборах 2020 года и парламентских выборах 2021 года, когда победили проевропейские силы. Президент Молдавии Майя Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230413/khaker-1865191121.html

https://ria.ru/20230129/shantazh-1848248825.html

молдавия

кишинев

россия

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в мире, молдавия, кишинев, россия, ион чебан