https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866578961.html

В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС

В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС - РИА Новости, 20.04.2023

В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС

В Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, ЕС якобы не будет вводить новые санкции в отношении РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:28

2023-04-20T12:28

2023-04-20T12:28

россия

дмитрий песков

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, ЕС якобы не будет вводить новые санкции в отношении РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что в ЕС считают, что с новыми санкциями против РФ "покончено", если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер". "Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230419/scheta-1866385071.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии