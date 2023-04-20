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В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС - РИА Новости, 20.04.2023
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12:28 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866578961.html
В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС
В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС - РИА Новости, 20.04.2023
В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС
В Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, ЕС якобы не будет вводить новые санкции в отношении РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:28
2023-04-20T12:28
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, ЕС якобы не будет вводить новые санкции в отношении РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что в ЕС считают, что с новыми санкциями против РФ "покончено", если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер". "Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС

В Кремле не стали комментировать сообщения о том, что ЕС не будет вводить новые санкции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, ЕС якобы не будет вводить новые санкции в отношении РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что в ЕС считают, что с новыми санкциями против РФ "покончено", если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер".
"Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения", - сказал Песков журналистам.
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