https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866578961.html
В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС
В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС - РИА Новости, 20.04.2023
В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС
В Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, ЕС якобы не будет вводить новые санкции в отношении РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:28
2023-04-20T12:28
2023-04-20T12:28
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, ЕС якобы не будет вводить новые санкции в отношении РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что в ЕС считают, что с новыми санкциями против РФ "покончено", если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер". "Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230419/scheta-1866385071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕС
В Кремле не стали комментировать сообщения о том, что ЕС не будет вводить новые санкции
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, ЕС якобы не будет вводить новые санкции в отношении РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что в ЕС считают, что с новыми санкциями против РФ "покончено", если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер".
"Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения", - сказал Песков журналистам.
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