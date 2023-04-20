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СК будет расследовать обстрел ВСУ деревни Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 20.04.2023
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11:20 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/rassledovanie-1866555125.html
СК будет расследовать обстрел ВСУ деревни Ломаковка в Брянской области
СК будет расследовать обстрел ВСУ деревни Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 20.04.2023
СК будет расследовать обстрел ВСУ деревни Ломаковка в Брянской области
Российские следователи займутся расследованием обстрела украинскими националистами деревни Ломаковка Брянской области, где, предварительно, есть пострадавшие,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:20
2023-04-20T11:20
россия
брянская область
украина
происшествия
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские следователи займутся расследованием обстрела украинскими националистами деревни Ломаковка Брянской области, где, предварительно, есть пострадавшие, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Следователи СК России будут расследовать очередной факт обстрела украинскими националистами территории Брянской области. Вооруженные силы Украины нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области. Предварительно, есть пострадавшие. Снаряды попали по домам и подстанциям. Следственный комитет даст правовую оценку указанному факту и установит круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
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россия, брянская область, украина, происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Брянская область, Украина, Происшествия, Жилье, Следственный комитет России (СК РФ)
СК будет расследовать обстрел ВСУ деревни Ломаковка в Брянской области

СК будет расследовать обстрел деревни в Брянской области украинскими националистами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские следователи займутся расследованием обстрела украинскими националистами деревни Ломаковка Брянской области, где, предварительно, есть пострадавшие, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"Следователи СК России будут расследовать очередной факт обстрела украинскими националистами территории Брянской области. Вооруженные силы Украины нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области. Предварительно, есть пострадавшие. Снаряды попали по домам и подстанциям. Следственный комитет даст правовую оценку указанному факту и установит круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
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РоссияБрянская областьУкраинаПроисшествияЖильеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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