https://ria.ru/20230420/rassledovanie-1866555125.html

СК будет расследовать обстрел ВСУ деревни Ломаковка в Брянской области

СК будет расследовать обстрел ВСУ деревни Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 20.04.2023

СК будет расследовать обстрел ВСУ деревни Ломаковка в Брянской области

Российские следователи займутся расследованием обстрела украинскими националистами деревни Ломаковка Брянской области, где, предварительно, есть пострадавшие,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:20

2023-04-20T11:20

2023-04-20T11:20

россия

брянская область

украина

происшествия

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские следователи займутся расследованием обстрела украинскими националистами деревни Ломаковка Брянской области, где, предварительно, есть пострадавшие, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Следователи СК России будут расследовать очередной факт обстрела украинскими националистами территории Брянской области. Вооруженные силы Украины нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области. Предварительно, есть пострадавшие. Снаряды попали по домам и подстанциям. Следственный комитет даст правовую оценку указанному факту и установит круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230419/obstrely-1866344004.html

россия

брянская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, брянская область, украина, происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)