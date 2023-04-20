https://ria.ru/20230420/proverka-1866672192.html
В Петербурге прокуроры проверят интернат, где гибнут постояльцы
В Петербурге прокуроры проверят интернат, где гибнут постояльцы - РИА Новости, 20.04.2023
В Петербурге прокуроры проверят интернат, где гибнут постояльцы
Работники органов прокуратуры Петербурга с привлечением специалистов контролирующих органов проводят выездную проверку в психоневрологическом интернате (ПНИ)... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:32
2023-04-20T16:32
2023-04-20T18:34
санкт-петербург
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Работники органов прокуратуры Петербурга с привлечением специалистов контролирующих органов проводят выездную проверку в психоневрологическом интернате (ПНИ) №10, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сегодня СК сообщил, что уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Петербурге после гибели с 2022 года шести совершеннолетних постояльцев психоневрологического интерната. По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната, который находится на улице Коллонтай, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за страдающими психическими заболеваниями. "В настоящее время надзорные мероприятия выездные мероприятия в ПНИ №10 не завершены, проверка продолжается. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после их завершения", - сообщает пресс-служба прокуратуры. К проверке подключены сотрудники Росздравнадзора, Роспотребнадзора, трудовой инспекции, добавили там. Проверки правоохранителей начались после обращения руководителя многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюты Федермессер, которая просила "наказать виновных в смерти детей" в ПНИ №10. По ее данным, здесь "за последнее время" умерли семеро детей, последний летальный случай был 17 апреля.
https://ria.ru/20230420/internat-1866590689.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Санкт-Петербург, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге прокуроры проверят интернат, где гибнут постояльцы
Работники прокуратуры Петербурга проводят проверку в интернате, где гибнут постояльцы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости.
Работники органов прокуратуры Петербурга с привлечением специалистов контролирующих органов проводят выездную проверку в психоневрологическом интернате (ПНИ) №10, сообщает пресс-служба
прокуратуры.
Сегодня СК сообщил, что уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Петербурге после гибели с 2022 года шести совершеннолетних постояльцев психоневрологического интерната. По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната, который находится на улице Коллонтай, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за страдающими психическими заболеваниями.
"В настоящее время надзорные мероприятия выездные мероприятия в ПНИ №10 не завершены, проверка продолжается. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после их завершения", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
К проверке подключены сотрудники Росздравнадзора, Роспотребнадзора, трудовой инспекции, добавили там.
Проверки правоохранителей начались после обращения руководителя многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюты Федермессер, которая просила "наказать виновных в смерти детей" в ПНИ №10. По ее данным, здесь "за последнее время" умерли семеро детей, последний летальный случай был 17 апреля.
В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев интерната