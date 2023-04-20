Прихожане собрались у Киево-Печерской лавры, их не пускают внутрь
СПЖ: прихожане собираются у Киево-Печерской лавры, во внутрь их не пускают
© УПЦОбстановка на территории Киево-Печерской лавры в Киеве
© УПЦ
Обстановка на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Силовики не пропускают в Киево-Печерскую лавру прихожан, собравшихся у обители, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.
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"У лавры собираются прихожане, пришедшие на богослужение. Внутрь их не пускают", — говорится публикации.
Перед этим стало известно, что поступило сообщение о "минировании" монастыря, к лавре приехали взрывотехники.
Накануне киевская полиция завела дело по статье "Хулиганство", после того как верующие вошли в опечатанный корпус.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.