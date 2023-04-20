https://ria.ru/20230420/posolstvo-1866734230.html
Источник: Россия ответит зеркально на разрыв договора с посольством в Киеве
Источник: Россия ответит зеркально на разрыв договора с посольством в Киеве - РИА Новости, 20.04.2023
Источник: Россия ответит зеркально на разрыв договора с посольством в Киеве
Украина может разорвать договор аренды земли с посольством России в Киеве только после уведомления Москвы, после этого последуют зеркальные меры, заявил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:23
2023-04-20T19:23
2023-04-20T20:38
россия
украина
виталий кличко
в мире
киев
киевский городской совет
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина может разорвать договор аренды земли с посольством России в Киеве только после уведомления Москвы, после этого последуют зеркальные меры, заявил источник РИА Новости.По его информации, такое уведомление до сих пор никто не направил. Если это все-таки произойдет, мэрия Москвы имеет право расторгнуть договор аренды земли, на которой находится посольство Украины, добавил он.Источник также напомнил, что действующий документ не касается здания посольства России и других построек на этой территории. "Они остаются в собственности нашей страны <...> это регулируется двусторонним межправсоглашением 1998 года об условиях размещения диппредставительств, которое также основано на принципе взаимности", — пояснил собеседник.Сейчас оба посольства — России на Украине и Украины в России — имеют дипломатическую неприкосновенность и иммунитет, независимо от статуса земельного участка, подчеркнул он.О решении Киевского городского совета разорвать договор аренды земли с посольством России сообщил в четверг днем мэр города Виталий Кличко. Чиновник также заявил, что обратился в кабинет министров по поводу передачи имущества дипучреждения в собственность украинского государства.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866717817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, виталий кличко, в мире, киев, киевский городской совет
Россия, Украина, Виталий Кличко, В мире, Киев, Киевский городской совет
Источник: Россия ответит зеркально на разрыв договора с посольством в Киеве
Украину ждут ответные меры в случае разрыва договора аренды с посольством России в Киеве
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина может разорвать договор аренды земли с посольством России в Киеве только после уведомления Москвы, после этого последуют зеркальные меры, заявил источник РИА Новости.
«
"Во-первых, горсовет Киева не может разорвать договор аренды единомоментно. Он должен сначала уведомить российскую сторону, и только через три месяца договор прекратит действовать", — рассказал собеседник агентства.
По его информации, такое уведомление до сих пор никто не направил. Если это все-таки произойдет, мэрия Москвы имеет право расторгнуть договор аренды земли, на которой находится посольство Украины
, добавил он.
Источник также напомнил, что действующий документ не касается здания посольства России и других построек на этой территории.
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"Они остаются в собственности нашей страны <...> это регулируется двусторонним межправсоглашением 1998 года об условиях размещения диппредставительств, которое также основано на принципе взаимности", — пояснил собеседник.
Сейчас оба посольства — России на Украине и Украины в России — имеют дипломатическую неприкосновенность и иммунитет, независимо от статуса земельного участка, подчеркнул он.
«
"Если правительство Украины решит денонсировать это соглашение и национализировать здание нашего посольства, то оно само себя автоматически лишит права собственности на свою недвижимость в России, поскольку это соглашение регулирует статус обоих посольств", — подытожил источник.
О решении Киевского городского совета
разорвать договор аренды земли с посольством России сообщил в четверг днем мэр города Виталий Кличко. Чиновник также заявил, что обратился в кабинет министров по поводу передачи имущества дипучреждения в собственность украинского государства.
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