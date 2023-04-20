https://ria.ru/20230420/posolstvo-1866734230.html

Источник: Россия ответит зеркально на разрыв договора с посольством в Киеве

Источник: Россия ответит зеркально на разрыв договора с посольством в Киеве - РИА Новости, 20.04.2023

Источник: Россия ответит зеркально на разрыв договора с посольством в Киеве

Украина может разорвать договор аренды земли с посольством России в Киеве только после уведомления Москвы, после этого последуют зеркальные меры, заявил... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:23

2023-04-20T19:23

2023-04-20T20:38

россия

украина

виталий кличко

в мире

киев

киевский городской совет

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина может разорвать договор аренды земли с посольством России в Киеве только после уведомления Москвы, после этого последуют зеркальные меры, заявил источник РИА Новости.По его информации, такое уведомление до сих пор никто не направил. Если это все-таки произойдет, мэрия Москвы имеет право расторгнуть договор аренды земли, на которой находится посольство Украины, добавил он.Источник также напомнил, что действующий документ не касается здания посольства России и других построек на этой территории. "Они остаются в собственности нашей страны <...> это регулируется двусторонним межправсоглашением 1998 года об условиях размещения диппредставительств, которое также основано на принципе взаимности", — пояснил собеседник.Сейчас оба посольства — России на Украине и Украины в России — имеют дипломатическую неприкосновенность и иммунитет, независимо от статуса земельного участка, подчеркнул он.О решении Киевского городского совета разорвать договор аренды земли с посольством России сообщил в четверг днем мэр города Виталий Кличко. Чиновник также заявил, что обратился в кабинет министров по поводу передачи имущества дипучреждения в собственность украинского государства.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866717817.html

https://ria.ru/20230418/ukraina-1866149699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, виталий кличко, в мире, киев, киевский городской совет