https://ria.ru/20230420/posolstvo-1866730124.html

Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам

Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам - РИА Новости, 20.04.2023

Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам

Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам, оно лишь напомнило о действующих в Швейцарии и России законах об оправдании... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:06

2023-04-20T19:06

2023-04-20T19:16

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ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам, оно лишь напомнило о действующих в Швейцарии и России законах об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства.В ведомстве добавили, что оно ссылалось прежде всего на швейцарские правовые нормы, а российские упоминало лишь в сослагательной форме, чтобы показать, что законодательство РФ и Швейцарии "практически идентично" в отношении лиц, поддерживающих терроризм."В связи с изложенным посольство решительно отвергает утверждения об угрозах швейцарским журналистам. У любой свободы должны быть рамки, и эти рамки – закон, о чем мы и напомнили журналисту "НЦЦ", - заключила пресс-служба.Ранее МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте. На сайте посольства России в Швейцарии было опубликовано заявление, в котором выражается сожаление по поводу статьи, опубликованной Венским корреспондентом немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) по фамилии Мейнсен. Посольство также напомнило, что подобные оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию в России.

https://ria.ru/20230420/diplomat-1866670002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, швейцария