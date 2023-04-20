https://ria.ru/20230420/posolstvo-1866730124.html
Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам
Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам - РИА Новости, 20.04.2023
Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам
Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам, оно лишь напомнило о действующих в Швейцарии и России законах об оправдании... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:06
2023-04-20T19:06
2023-04-20T19:16
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ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам, оно лишь напомнило о действующих в Швейцарии и России законах об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства.В ведомстве добавили, что оно ссылалось прежде всего на швейцарские правовые нормы, а российские упоминало лишь в сослагательной форме, чтобы показать, что законодательство РФ и Швейцарии "практически идентично" в отношении лиц, поддерживающих терроризм."В связи с изложенным посольство решительно отвергает утверждения об угрозах швейцарским журналистам. У любой свободы должны быть рамки, и эти рамки – закон, о чем мы и напомнили журналисту "НЦЦ", - заключила пресс-служба.Ранее МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте. На сайте посольства России в Швейцарии было опубликовано заявление, в котором выражается сожаление по поводу статьи, опубликованной Венским корреспондентом немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) по фамилии Мейнсен. Посольство также напомнило, что подобные оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию в России.
https://ria.ru/20230420/diplomat-1866670002.html
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РИА Новости
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в мире, россия, швейцария
В мире, Россия, Швейцария
Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам
Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало журналисту NZZ Мейнсену
ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам, оно лишь напомнило о действующих в Швейцарии и России законах об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства.
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"Хотим подчеркнуть, что комментарий посольства не содержал личных угроз в адрес журналиста И.Мейнсена. Посольство напомнило журналистам НЦЦ, что они живут в правовом государстве и должны ориентироваться на его юридические нормы, которые в т.ч. запрещают поддержку террористической деятельности", - сообщила пресс-служба.
В ведомстве добавили, что оно ссылалось прежде всего на швейцарские правовые нормы, а российские упоминало лишь в сослагательной форме, чтобы показать, что законодательство РФ и Швейцарии "практически идентично" в отношении лиц, поддерживающих терроризм.
"В связи с изложенным посольство решительно отвергает утверждения об угрозах швейцарским журналистам. У любой свободы должны быть рамки, и эти рамки – закон, о чем мы и напомнили журналисту "НЦЦ", - заключила пресс-служба.
Ранее МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне
Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте. На сайте посольства России в Швейцарии было опубликовано заявление, в котором выражается сожаление по поводу статьи, опубликованной Венским корреспондентом немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) по фамилии Мейнсен. Посольство также напомнило, что подобные оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию в России.
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