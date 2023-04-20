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Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России
Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России - РИА Новости, 20.04.2023
Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России
Киев разорвал договор об аренде земли с посольством России, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:08
2023-04-20T18:08
2023-04-20T18:32
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виталий кличко
киевский городской совет
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киев разорвал договор об аренде земли с посольством России, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание диппредставительства, предложила партия "Слуга народа" в начале апреля. Депутаты призвали украинское правительство национализировать его.Посольство России находится на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева.В феврале прошлого года МИД сообщил об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине для защиты жизни и безопасности дипломатов.
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россия, в мире, украина, виталий кличко, киевский городской совет, партия "слуга народа"
Россия, В мире, Украина, Виталий Кличко, Киевский городской совет, Партия "Слуга народа"
Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России
Мэр Кличко: Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России