https://ria.ru/20230420/posolstvo-1866711856.html

Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России

Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России - РИА Новости, 20.04.2023

Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России

Киев разорвал договор об аренде земли с посольством России, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:08

2023-04-20T18:08

2023-04-20T18:32

россия

в мире

украина

виталий кличко

киевский городской совет

партия "слуга народа"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773354275_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_5b43cb6ed5bb6f0302feeecad3eee34f.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киев разорвал договор об аренде земли с посольством России, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание диппредставительства, предложила партия "Слуга народа" в начале апреля. Депутаты призвали украинское правительство национализировать его.Посольство России находится на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева.В феврале прошлого года МИД сообщил об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине для защиты жизни и безопасности дипломатов.

https://ria.ru/20230419/kiev-1866330154.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, виталий кличко, киевский городской совет, партия "слуга народа"