https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866649200.html

Комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года утвердили в ЯНАО

Комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года утвердили в ЯНАО - РИА Новости, 20.04.2023

Комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года утвердили в ЯНАО

Комплексную программу поддержки Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) до 2025 года утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:35

2023-04-20T15:35

2023-04-20T15:35

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

алексей текслер

волновахский район

волноваха

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САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Комплексную программу поддержки Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) до 2025 года утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. ​"На Ямале утвердили комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года. Об этом в своем ежегодном послании объявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Программа включает в себя восстановление и строительство социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора, а также восстановление экономического потенциала района", - говорится в сообщении.С октября прошлого года Ямал работает над подготовкой комплексного документа стратегического планирования – мастер-планом Волновахи и Волновахского района. Документ станет обоснованным и последовательным сценарием, который охватит экономические, социальные и пространственные аспекты развития территории района и его административного центра, а также определит проекты, которые нужно реализовать для достижения жизнестойкости города, повышения качества жизни и развития в целом.В конце января завершены работы по первому этапу – подготовлена концепция мастер-плана. В настоящее время ведутся работы по второму этапу, отмечает пресс-служба.Строительство и восстановление разрушенных социальных объектов и жилых домов в Волновахском районе Ямал курирует с лета прошлого года. Сейчас в работе более 100 объектов – это школы, детские сады, художественная и музыкальная школы, Волновахское профессионально-техническое училище, православный храм, некоторые социальные и медицинские объекты, свыше 70 многоквартирных домов.Восстановительные работы на территории Волновахского района ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве. 14 июня 2022 года его подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Челябинской области Алексей Текслер и руководитель администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко. Ключевая задача – вернуть привычный уклад жизни в подшефный район, уточняют власти Ямала.

https://ria.ru/20230405/fond-1863211873.html

волновахский район

волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, алексей текслер, волновахский район, волноваха