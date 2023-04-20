https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866649200.html
Комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года утвердили в ЯНАО
Комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года утвердили в ЯНАО - РИА Новости, 20.04.2023
Комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года утвердили в ЯНАО
Комплексную программу поддержки Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) до 2025 года утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:35
2023-04-20T15:35
2023-04-20T15:35
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
алексей текслер
волновахский район
волноваха
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САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Комплексную программу поддержки Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) до 2025 года утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. "На Ямале утвердили комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года. Об этом в своем ежегодном послании объявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Программа включает в себя восстановление и строительство социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора, а также восстановление экономического потенциала района", - говорится в сообщении.С октября прошлого года Ямал работает над подготовкой комплексного документа стратегического планирования – мастер-планом Волновахи и Волновахского района. Документ станет обоснованным и последовательным сценарием, который охватит экономические, социальные и пространственные аспекты развития территории района и его административного центра, а также определит проекты, которые нужно реализовать для достижения жизнестойкости города, повышения качества жизни и развития в целом.В конце января завершены работы по первому этапу – подготовлена концепция мастер-плана. В настоящее время ведутся работы по второму этапу, отмечает пресс-служба.Строительство и восстановление разрушенных социальных объектов и жилых домов в Волновахском районе Ямал курирует с лета прошлого года. Сейчас в работе более 100 объектов – это школы, детские сады, художественная и музыкальная школы, Волновахское профессионально-техническое училище, православный храм, некоторые социальные и медицинские объекты, свыше 70 многоквартирных домов.Восстановительные работы на территории Волновахского района ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве. 14 июня 2022 года его подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Челябинской области Алексей Текслер и руководитель администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко. Ключевая задача – вернуть привычный уклад жизни в подшефный район, уточняют власти Ямала.
https://ria.ru/20230405/fond-1863211873.html
волновахский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, алексей текслер, волновахский район, волноваха
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Алексей Текслер, Волновахский район, Волноваха
САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Комплексную программу поддержки Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) до 2025 года утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале
утвердили комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года. Об этом в своем ежегодном послании объявил губернатор округа Дмитрий Артюхов
. Программа включает в себя восстановление и строительство социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора, а также восстановление экономического потенциала района", - говорится в сообщении.
Отделение фонда поддержки участников спецоперации откроют в ЯНАО
С октября прошлого года Ямал работает над подготовкой комплексного документа стратегического планирования – мастер-планом Волновахи и Волновахского района
. Документ станет обоснованным и последовательным сценарием, который охватит экономические, социальные и пространственные аспекты развития территории района и его административного центра, а также определит проекты, которые нужно реализовать для достижения жизнестойкости города, повышения качества жизни и развития в целом.
В конце января завершены работы по первому этапу – подготовлена концепция мастер-плана. В настоящее время ведутся работы по второму этапу, отмечает пресс-служба.
Строительство и восстановление разрушенных социальных объектов и жилых домов в Волновахском районе Ямал курирует с лета прошлого года. Сейчас в работе более 100 объектов – это школы, детские сады, художественная и музыкальная школы, Волновахское профессионально-техническое училище, православный храм, некоторые социальные и медицинские объекты, свыше 70 многоквартирных домов.
Восстановительные работы на территории Волновахского района ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве. 14 июня 2022 года его подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Челябинской области Алексей Текслер
и руководитель администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко. Ключевая задача – вернуть привычный уклад жизни в подшефный район, уточняют власти Ямала.