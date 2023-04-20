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Косачев заявил о необходимости ответных мер на решение Киева о посольстве

Косачев заявил о необходимости ответных мер на решение Киева о посольстве - РИА Новости, 20.04.2023

Косачев заявил о необходимости ответных мер на решение Киева о посольстве

Зеркальность ответных мер России на решение Киева по российскому посольству должна быть как минимум стопроцентной, необходимые для этого возможности есть,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T21:27

2023-04-20T21:27

2023-04-20T21:27

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Зеркальность ответных мер России на решение Киева по российскому посольству должна быть как минимум стопроцентной, необходимые для этого возможности есть, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о решении киевского горсовета разорвать договор аренды земли с посольством России. Он также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства. "Это тот случай, когда зеркальность должна быть как минимум стопроцентной. И у российской стороны есть для этого все необходимые возможности", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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в мире, украина, россия, константин косачев, виталий кличко, совет федерации рф, киев