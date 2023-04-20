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Косачев заявил о необходимости ответных мер на решение Киева о посольстве - РИА Новости, 20.04.2023
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21:27 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/otvet-1866755116.html
Косачев заявил о необходимости ответных мер на решение Киева о посольстве
Косачев заявил о необходимости ответных мер на решение Киева о посольстве - РИА Новости, 20.04.2023
Косачев заявил о необходимости ответных мер на решение Киева о посольстве
Зеркальность ответных мер России на решение Киева по российскому посольству должна быть как минимум стопроцентной, необходимые для этого возможности есть,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:27
2023-04-20T21:27
в мире
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константин косачев
виталий кличко
совет федерации рф
киев
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Зеркальность ответных мер России на решение Киева по российскому посольству должна быть как минимум стопроцентной, необходимые для этого возможности есть, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о решении киевского горсовета разорвать договор аренды земли с посольством России. Он также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства. "Это тот случай, когда зеркальность должна быть как минимум стопроцентной. И у российской стороны есть для этого все необходимые возможности", - сказал Косачев.
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в мире, украина, россия, константин косачев, виталий кличко, совет федерации рф, киев
В мире, Украина, Россия, Константин Косачев, Виталий Кличко, Совет Федерации РФ, Киев
Косачев заявил о необходимости ответных мер на решение Киева о посольстве

Косачев заявил о необходимости ответных мер на решение Киева по российскому посольству

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Посольства Российской Федерации в Киеве
Здание Посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Зеркальность ответных мер России на решение Киева по российскому посольству должна быть как минимум стопроцентной, необходимые для этого возможности есть, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о решении киевского горсовета разорвать договор аренды земли с посольством России. Он также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства.
"Это тот случай, когда зеркальность должна быть как минимум стопроцентной. И у российской стороны есть для этого все необходимые возможности", - сказал Косачев.
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В миреУкраинаРоссияКонстантин КосачевВиталий КличкоСовет Федерации РФКиев
 
 
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