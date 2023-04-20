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МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине - РИА Новости, 20.04.2023
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01:19 20.04.2023 (обновлено: 01:44 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/oruzhie-1866495000.html
МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине
МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине - РИА Новости, 20.04.2023
МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине
Поставки вооружений Киеву, откуда бы они не исходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт, предупредила... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T01:19
2023-04-20T01:44
в мире
россия
южная корея
украина
киев
мария захарова
юн сок ель
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поставки вооружений Киеву, откуда бы они не исходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.Так она ответила на просьбу СМИ прокомментировать высказывания президента Республики Корея Юн Сок Ёля, который предположил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки. Таким образом, он впервые допустил возможность военной помощи режиму Зеленского."Россия ведет оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей гибридной прокси-войны против нас марионеточный режим в Киеве. В этой ситуации любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они не исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт", — указала Захарова.Она считает, что "подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран".Представитель МИД напомнила, что Вооруженные силы России наносят высокоточные удары исключительно по военным целям, а не по объектам гражданской инфраструктуры."Что касается озабоченности жертвами среди гражданского населения, то, к сожалению, это та реальность, с которой столкнулись мирные жители Донбасса еще в 2014 году в результате нападения со стороны клики, захватившей власть в Киеве. Это стало одной из ключевых причин текущего кризиса. Сострадания к этим многочисленным жертвам со стороны "коллективного Запада", включая Сеул, мы не увидели", — заключила она.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230419/oruzhie-1866323288.html
https://ria.ru/20230419/koreya-1866276402.html
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в мире, россия, южная корея, украина, киев, мария захарова, юн сок ель
В мире, Россия, Южная Корея, Украина, Киев, Мария Захарова, Юн Сок Ель
МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине

Захарова: поставки оружия Киеву негативно скажутся на отношениях России и Южной Кореи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поставки вооружений Киеву, откуда бы они не исходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Так она ответила на просьбу СМИ прокомментировать высказывания президента Республики Корея Юн Сок Ёля, который предположил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки. Таким образом, он впервые допустил возможность военной помощи режиму Зеленского.
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"Россия ведет оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей гибридной прокси-войны против нас марионеточный режим в Киеве. В этой ситуации любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они не исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт", — указала Захарова.
Она считает, что "подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран".
«

"В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове", — добавила она.

Представитель МИД напомнила, что Вооруженные силы России наносят высокоточные удары исключительно по военным целям, а не по объектам гражданской инфраструктуры.
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"Что касается озабоченности жертвами среди гражданского населения, то, к сожалению, это та реальность, с которой столкнулись мирные жители Донбасса еще в 2014 году в результате нападения со стороны клики, захватившей власть в Киеве. Это стало одной из ключевых причин текущего кризиса. Сострадания к этим многочисленным жертвам со стороны "коллективного Запада", включая Сеул, мы не увидели", — заключила она.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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