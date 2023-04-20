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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 20.04.2023 (обновлено: 15:28 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/obstrel-1866644597.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 20.04.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:24
2023-04-20T15:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
донецк
петровский район
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, донецк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецк, Петровский район
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

СЦКК: украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРДонецкПетровский район
 
 
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