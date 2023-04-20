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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 20.04.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:24
2023-04-20T15:24
2023-04-20T15:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
донецк
петровский район
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, донецк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецк, Петровский район
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК: украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка