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В Молдавии стабилизировалась ситуация в энергетике, заявил глава Минэнерго
В Молдавии стабилизировалась ситуация в энергетике, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 20.04.2023
В Молдавии стабилизировалась ситуация в энергетике, заявил глава Минэнерго
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что ситуация в сфере энергетики в республике намного стабильнее, чем полгода назад. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:35
2023-04-20T17:35
2023-04-20T17:35
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что ситуация в сфере энергетики в республике намного стабильнее, чем полгода назад. Ранее глава минэнерго провел онлайн встречу с европейским комиссаром по энергетике Кадри Симсон, на которой обсудил реформу энергетической системы в Молдавии. "Ситуация в сфере энергетики намного стабильнее, чем полгода назад. Готовимся к следующему холодному сезону. Мы работаем в сотрудничестве с коллегами с Украины и других стран. Я с гордостью могу сказать, что сегодня Республика Молдова не только просит о помощи, но и стала частью европейской платформы энергетической безопасности", - написал Парликов на своей странице в соцсети Facebook*. Парликов отметил, что компания "Энергоком" была первой в регионе, которая воспользовалась "вертикальным коридором" Греция - Болгария - Румыния - Молдавия - Украина, и полученный ею опыт может быть полезен также другим. Глава молдавского минэнерго сообщил, что вместе с еврокомиссаром договорились о встрече высокого уровня ЕС-Молдавия в сфере энергетики в мае в Брюсселе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, молдавия, кадри симсон, евросоюз, украина
В мире, Молдавия, Кадри Симсон, Евросоюз, Украина
В Молдавии стабилизировалась ситуация в энергетике, заявил глава Минэнерго
Глава Минэнерго Молдавии Парликов: ситуация в энергетике стала более стабильной