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ММКФ становится крупнейшим фестивальным центром, заявил Кудрявцев - РИА Новости, 20.04.2023
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Культура
 
22:39 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/mmkf-1866762305.html
ММКФ становится крупнейшим фестивальным центром, заявил Кудрявцев
ММКФ становится крупнейшим фестивальным центром, заявил Кудрявцев - РИА Новости, 20.04.2023
ММКФ становится крупнейшим фестивальным центром, заявил Кудрявцев
Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) становится крупнейшим фестивальным континентальным центром, заявил РИА Новости программный директор Иван... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:39
2023-04-20T22:39
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) становится крупнейшим фестивальным континентальным центром, заявил РИА Новости программный директор Иван Кудрявцев. "Я думаю, что ММКФ становится таким крупнейшим фестивальным центром континентальным, который будет "женить" разные совершенно части кинематографического мира друг с другом, делать, наверное, такой удивительный уникальный подарок нашему зрителю", - отметил Кудрявцев перед церемонией открытия кинофестиваля. По его словам, российский зритель благодаря ММКФ первый среди жителей других стран поймёт, как многообразна кинематография всего мира. Он сможет увидеть и оценить общую картину, а не только те привычные страны, фильмы которых смотрел все эти десятилетия. Программный директор кинофестиваля также сообщил РИА Новости о начале подготовки к 46-му ММКФ. В следующем году планируется дальнейшее расширение географии кинофестиваля. "Мы уже сейчас 46-й готовим, и начали его готовить еще до того, как состоялась церемония открытия. Мы расширяем наши списки контактов, мы наводим мосты с теми рынками, которые наши прокатчики, может быть, исследовали не так охотно, потому что были слишком сильно ориентированы на Запад, на Европу, на Голливуд. Сейчас приходится открывать какие-то новые адреса", - заключил Кудрявцев.
https://ria.ru/20230412/film-1864901774.html
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европа, голливуд, москва, россия
Культура, Европа, Голливуд, Москва, Россия
ММКФ становится крупнейшим фестивальным центром, заявил Кудрявцев

Директор Кудрявцев: ММКФ становится крупнейшим фестивальным континентальным центром

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXIX Московского международного кинофестиваля
Церемония открытия XXIX Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Церемония открытия XXIX Московского международного кинофестиваля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) становится крупнейшим фестивальным континентальным центром, заявил РИА Новости программный директор Иван Кудрявцев.
"Я думаю, что ММКФ становится таким крупнейшим фестивальным центром континентальным, который будет "женить" разные совершенно части кинематографического мира друг с другом, делать, наверное, такой удивительный уникальный подарок нашему зрителю", - отметил Кудрявцев перед церемонией открытия кинофестиваля.
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По его словам, российский зритель благодаря ММКФ первый среди жителей других стран поймёт, как многообразна кинематография всего мира. Он сможет увидеть и оценить общую картину, а не только те привычные страны, фильмы которых смотрел все эти десятилетия.
Программный директор кинофестиваля также сообщил РИА Новости о начале подготовки к 46-му ММКФ. В следующем году планируется дальнейшее расширение географии кинофестиваля.
"Мы уже сейчас 46-й готовим, и начали его готовить еще до того, как состоялась церемония открытия. Мы расширяем наши списки контактов, мы наводим мосты с теми рынками, которые наши прокатчики, может быть, исследовали не так охотно, потому что были слишком сильно ориентированы на Запад, на Европу, на Голливуд. Сейчас приходится открывать какие-то новые адреса", - заключил Кудрявцев.
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