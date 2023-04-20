https://ria.ru/20230420/internat-1866760869.html

Народный фронт попросил ГП провести проверку после гибели детей в интернате

Народный фронт попросил ГП провести проверку после гибели детей в интернате - РИА Новости, 20.04.2023

Народный фронт попросил ГП провести проверку после гибели детей в интернате

Народный фронт просит генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку после гибели шести совершеннолетних постояльцев психоневрологического интерната в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T22:24

2023-04-20T22:24

2023-04-20T22:24

происшествия

санкт-петербург

игорь краснов

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151310/12/1513101229_0:231:4431:2723_1920x0_80_0_0_2942e165fdf1b890ab53a0683d36f518.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Народный фронт просит генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку после гибели шести совершеннолетних постояльцев психоневрологического интерната в Санкт-Петербурге, говорится в обращении, которое находится в распоряжении РИА Новости. В четверг СК сообщил, что уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Петербурге после гибели с 2022 года шести совершеннолетних постояльцев психоневрологического интерната. По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната, который находится на улице Коллонтай, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за страдающими психическими заболеваниями. "Просим провести тщательную проверку в отношении руководства УСО ПНИ №10 и при наличии оснований привлечь виновных лиц к ответственности. Также просим провести проверку в отношении курирующих УСО ПНИ №10 органов опеки, выдачи ими заключений по вопросам содержания детей и реальных обстоятельств на месте", - говорится в документе. Также Народный фронт просит обратить внимание и проверить законность действий руководства учреждения при расходовании бюджетных средств, которые выделялись на содержание детей. "Также имеются сведения, что интернат недоукомплектован кадрами, не хватает сотрудников для ухода, все дети крайне истощены - у них белково-энергетическая недостаточность. Для изменения ситуации неоднократно предлагалась помощь волонтеров, сотрудников благотворительных организаций, которые могли бы на время заменить отсутствующий ухаживающий персонал, однако данные предложения руководством учреждения игнорировались", - уточнили в обращении. Вместе с этим в документе говорится, что были выявлены факты жестокого обращения с детьми и халатного отношения со стороны руководства и работников учреждения, а также нарушения при транспортировке воспитанников и их перемещении в медицинские учреждения.

https://ria.ru/20230419/proverka-1866472358.html

https://ria.ru/20230414/siroty-1865417728.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, игорь краснов, следственный комитет россии (ск рф)