https://ria.ru/20230420/grazhdanstvo-1866686771.html

Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому

Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому - РИА Новости, 20.04.2023

Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому и его супруге, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:09

2023-04-20T17:09

2023-04-20T17:15

россия

украина

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владимир путин

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культура

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому и его супруге, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство РФ следующих лиц: ... 15. Каролински Гарри Д, родившийся 3 июля 1932 года на Украине; 16. Каролински Зинаида В, родившаяся 19 сентября 1939 года в России", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230420/grazhdanstvo-1866666437.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, одесса, владимир путин, общество