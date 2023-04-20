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Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому - РИА Новости, 20.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:09 20.04.2023 (обновлено: 17:15 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/grazhdanstvo-1866686771.html
Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому
Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому - РИА Новости, 20.04.2023
Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому
Президент России Владимир Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому и его супруге, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:09
2023-04-20T17:15
россия
украина
одесса
владимир путин
общество
культура
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому и его супруге, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство РФ следующих лиц: ... 15. Каролински Гарри Д, родившийся 3 июля 1932 года на Украине; 16. Каролински Зинаида В, родившаяся 19 сентября 1939 года в России", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230420/grazhdanstvo-1866666437.html
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россия, украина, одесса, владимир путин, общество
Россия, Украина, Одесса, Владимир Путин, Общество, Культура
Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому

Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому и его супруге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому и его супруге, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство РФ следующих лиц: ... 15. Каролински Гарри Д, родившийся 3 июля 1932 года на Украине; 16. Каролински Зинаида В, родившаяся 19 сентября 1939 года в России", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии
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КультураРоссияУкраинаОдессаВладимир ПутинОбщество
 
 
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