https://ria.ru/20230420/grazhdanstvo-1866686771.html
Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому
Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому - РИА Новости, 20.04.2023
Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому
Президент России Владимир Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому и его супруге, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:09
2023-04-20T17:09
2023-04-20T17:15
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому и его супруге, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство РФ следующих лиц: ... 15. Каролински Гарри Д, родившийся 3 июля 1932 года на Украине; 16. Каролински Зинаида В, родившаяся 19 сентября 1939 года в России", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230420/grazhdanstvo-1866666437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, одесса, владимир путин, общество
Россия, Украина, Одесса, Владимир Путин, Общество, Культура
Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому
Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому и его супруге