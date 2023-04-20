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Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии - РИА Новости, 20.04.2023
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16:20 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/grazhdanstvo-1866666437.html
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии - РИА Новости, 20.04.2023
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии
Президент России Владимир Путин принял в российское гражданство экс-советника МИД Сербии Владимира Кршлянина, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:20
2023-04-20T16:20
россия
сербия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в российское гражданство экс-советника МИД Сербии Владимира Кршлянина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство Российский Федерации следующих лиц: ... 20. Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079963.html
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россия, сербия, владимир путин, в мире
Россия, Сербия, Владимир Путин, В мире
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии

Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии Владимиру Кршлянину

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в российское гражданство экс-советника МИД Сербии Владимира Кршлянина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство Российский Федерации следующих лиц: ... 20. Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии", - говорится в документе.
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