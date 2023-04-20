https://ria.ru/20230420/grazhdanstvo-1866666437.html
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии - РИА Новости, 20.04.2023
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии
Президент России Владимир Путин принял в российское гражданство экс-советника МИД Сербии Владимира Кршлянина, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:20
2023-04-20T16:20
2023-04-20T16:20
россия
сербия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863266129_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_da9ec5f86a4ac0b97f8f397a25a64ce5.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в российское гражданство экс-советника МИД Сербии Владимира Кршлянина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство Российский Федерации следующих лиц: ... 20. Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079963.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863266129_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_37552ad89e2375c9c6e217743231c710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, владимир путин, в мире
Россия, Сербия, Владимир Путин, В мире
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии
Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии Владимиру Кршлянину