https://ria.ru/20230420/grazhdanstvo-1866666437.html

Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии

Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии - РИА Новости, 20.04.2023

Путин дал российское гражданство экс-советнику МИД Сербии

Президент России Владимир Путин принял в российское гражданство экс-советника МИД Сербии Владимира Кршлянина, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:20

2023-04-20T16:20

2023-04-20T16:20

россия

сербия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в российское гражданство экс-советника МИД Сербии Владимира Кршлянина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство Российский Федерации следующих лиц: ... 20. Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079963.html

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Екатерина Зайцева

россия, сербия, владимир путин, в мире