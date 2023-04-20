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Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.04.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли в четверг Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:53

2023-04-20T14:53

2023-04-20T14:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, происшествия