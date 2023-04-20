Рейтинг@Mail.ru
Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/dollar-1866682830.html
Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара
Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара - РИА Новости, 20.04.2023
Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара
Успешный пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках подталкивает Францию и Бразилию пойти по этому пути, пишет турецкое издание... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:57
2023-04-20T16:57
бразилия
турция
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153898/47/1538984784_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_b742344fa6d8fdcec874bd7e06eb56c3.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Успешный пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках подталкивает Францию и Бразилию пойти по этому пути, пишет турецкое издание Haber7. "Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности", — говорится в публикации. По мнению автора, заявления лидеров таких крупных с экономической точки зрения стран, как Бразилия и Франция, говорят о необходимости дедолларизации и глобальном отказе от этой валюты.Отмечается, что за первые три с половиной месяца текущего года Турции удалось нарастить внешнюю торговлю в лирах на 89,1 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года — до 54,7 миллиарда лир, импорт с использованием нацвалюты страны вырос на 170,8 процента и составил 138,5 миллиарда лир.
https://ria.ru/20230419/dollar-1866477088.html
бразилия
турция
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153898/47/1538984784_193:0:3308:2336_1920x0_80_0_0_a9880bbe3ef2b8df9bb3268d3207040b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, турция, франция, в мире
Бразилия, Турция, Франция, В мире
Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара

Haber7: Франция и Бразилия намерены отказаться от доллара в торговых расчетах

© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Успешный пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках подталкивает Францию и Бразилию пойти по этому пути, пишет турецкое издание Haber7.

"Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности", — говорится в публикации.

По мнению автора, заявления лидеров таких крупных с экономической точки зрения стран, как Бразилия и Франция, говорят о необходимости дедолларизации и глобальном отказе от этой валюты.

Отмечается, что за первые три с половиной месяца текущего года Турции удалось нарастить внешнюю торговлю в лирах на 89,1 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года — до 54,7 миллиарда лир, импорт с использованием нацвалюты страны вырос на 170,8 процента и составил 138,5 миллиарда лир.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД
19 апреля, 22:05
 
БразилияТурцияФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала