Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара
Haber7: Франция и Бразилия намерены отказаться от доллара в торговых расчетах
© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Успешный пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках подталкивает Францию и Бразилию пойти по этому пути, пишет турецкое издание Haber7.
"Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности", — говорится в публикации.
По мнению автора, заявления лидеров таких крупных с экономической точки зрения стран, как Бразилия и Франция, говорят о необходимости дедолларизации и глобальном отказе от этой валюты.
Отмечается, что за первые три с половиной месяца текущего года Турции удалось нарастить внешнюю торговлю в лирах на 89,1 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года — до 54,7 миллиарда лир, импорт с использованием нацвалюты страны вырос на 170,8 процента и составил 138,5 миллиарда лир.
"Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности", — говорится в публикации.
По мнению автора, заявления лидеров таких крупных с экономической точки зрения стран, как Бразилия и Франция, говорят о необходимости дедолларизации и глобальном отказе от этой валюты.
Отмечается, что за первые три с половиной месяца текущего года Турции удалось нарастить внешнюю торговлю в лирах на 89,1 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года — до 54,7 миллиарда лир, импорт с использованием нацвалюты страны вырос на 170,8 процента и составил 138,5 миллиарда лир.