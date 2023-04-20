https://ria.ru/20230420/dollar-1866682830.html

Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара

Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара - РИА Новости, 20.04.2023

Названы две новые страны, готовые отказаться от доллара

Успешный пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках подталкивает Францию и Бразилию пойти по этому пути, пишет турецкое издание... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:57

2023-04-20T16:57

2023-04-20T16:57

бразилия

турция

франция

в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Успешный пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках подталкивает Францию и Бразилию пойти по этому пути, пишет турецкое издание Haber7. "Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности", — говорится в публикации. По мнению автора, заявления лидеров таких крупных с экономической точки зрения стран, как Бразилия и Франция, говорят о необходимости дедолларизации и глобальном отказе от этой валюты.Отмечается, что за первые три с половиной месяца текущего года Турции удалось нарастить внешнюю торговлю в лирах на 89,1 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года — до 54,7 миллиарда лир, импорт с использованием нацвалюты страны вырос на 170,8 процента и составил 138,5 миллиарда лир.

https://ria.ru/20230419/dollar-1866477088.html

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бразилия, турция, франция, в мире