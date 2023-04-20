https://ria.ru/20230420/arkheologiya-1866415545.html

Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта

Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта - РИА Новости, 20.04.2023

Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта

Ученые исследовали несколько древнеегипетских мумий детей и обнаружили, что у многих из них при жизни была анемия. Об этом говорится в статье в научном журнале... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:00

2023-04-20T04:00

2023-04-20T05:51

культура

новости культуры

археология

мумии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866298863_56:0:2049:1121_1920x0_80_0_0_d43e3f18ba7814b1dd4cfde165b94d5f.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые исследовали несколько древнеегипетских мумий детей и обнаружили, что у многих из них при жизни была анемия. Об этом говорится в статье в научном журнале International Journal of Osteoarchaeology. Медики и палеопатологи изучили останки 21 человека при помощи компьютерной томографии. Метод позволил проанализировать скелет и при этом не извлекать тело из оберток. Специалисты нашли следы патологического увеличения свода черепа у семерых детей. Именно оно, указывается в материале, обычно связано с анемией. По КТ нельзя судить, привела ли эта болезнь к смерти детей, чьи тела изучались. Однако команда ученых предполагает, что недуг, по крайней мере, мог быть одним из факторов. Также эксперты установили, что у одного ребенка при жизни была талассемия. При таком диагнозе в организме образуется недостаточно гемоглобина. Малыш прожил меньше года. И вероятно, страдал от симптомов заболевания. Ранее сообщалось о том, что благодаря мумиям удалось реконструировать климат древнего мира.

https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, мумии