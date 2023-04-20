https://ria.ru/20230420/arkheologiya-1866415545.html
Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта
Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта - РИА Новости, 20.04.2023
Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта
Ученые исследовали несколько древнеегипетских мумий детей и обнаружили, что у многих из них при жизни была анемия. Об этом говорится в статье в научном журнале... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:00
2023-04-20T04:00
2023-04-20T05:51
культура
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археология
мумии
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые исследовали несколько древнеегипетских мумий детей и обнаружили, что у многих из них при жизни была анемия. Об этом говорится в статье в научном журнале International Journal of Osteoarchaeology. Медики и палеопатологи изучили останки 21 человека при помощи компьютерной томографии. Метод позволил проанализировать скелет и при этом не извлекать тело из оберток. Специалисты нашли следы патологического увеличения свода черепа у семерых детей. Именно оно, указывается в материале, обычно связано с анемией. По КТ нельзя судить, привела ли эта болезнь к смерти детей, чьи тела изучались. Однако команда ученых предполагает, что недуг, по крайней мере, мог быть одним из факторов. Также эксперты установили, что у одного ребенка при жизни была талассемия. При таком диагнозе в организме образуется недостаточно гемоглобина. Малыш прожил меньше года. И вероятно, страдал от симптомов заболевания. Ранее сообщалось о том, что благодаря мумиям удалось реконструировать климат древнего мира.
https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, мумии
Культура, Новости культуры, Археология, мумии
Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта
Учение нашли признаки анемии у детей, мумифицированных в Древнем Египте
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Ученые исследовали несколько древнеегипетских мумий детей и обнаружили, что у многих из них при жизни была анемия. Об этом говорится в статье
в научном журнале International Journal of Osteoarchaeology.
Медики и палеопатологи изучили останки 21 человека при помощи компьютерной томографии. Метод позволил проанализировать скелет и при этом не извлекать тело из оберток. Специалисты нашли следы патологического увеличения свода черепа у семерых детей. Именно оно, указывается в материале, обычно связано с анемией.
По КТ нельзя судить, привела ли эта болезнь к смерти детей, чьи тела изучались. Однако команда ученых предполагает, что недуг, по крайней мере, мог быть одним из факторов.
Также эксперты установили, что у одного ребенка при жизни была талассемия. При таком диагнозе в организме образуется недостаточно гемоглобина. Малыш прожил меньше года. И вероятно, страдал от симптомов заболевания.
Ранее сообщалось
о том, что благодаря мумиям удалось реконструировать климат древнего мира.
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