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Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта - РИА Новости, 20.04.2023
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Культура
 
04:00 20.04.2023 (обновлено: 05:51 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/arkheologiya-1866415545.html
Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта
Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта - РИА Новости, 20.04.2023
Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта
Ученые исследовали несколько древнеегипетских мумий детей и обнаружили, что у многих из них при жизни была анемия. Об этом говорится в статье в научном журнале... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:00
2023-04-20T05:51
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые исследовали несколько древнеегипетских мумий детей и обнаружили, что у многих из них при жизни была анемия. Об этом говорится в статье в научном журнале International Journal of Osteoarchaeology. Медики и палеопатологи изучили останки 21 человека при помощи компьютерной томографии. Метод позволил проанализировать скелет и при этом не извлекать тело из оберток. Специалисты нашли следы патологического увеличения свода черепа у семерых детей. Именно оно, указывается в материале, обычно связано с анемией. По КТ нельзя судить, привела ли эта болезнь к смерти детей, чьи тела изучались. Однако команда ученых предполагает, что недуг, по крайней мере, мог быть одним из факторов. Также эксперты установили, что у одного ребенка при жизни была талассемия. При таком диагнозе в организме образуется недостаточно гемоглобина. Малыш прожил меньше года. И вероятно, страдал от симптомов заболевания. Ранее сообщалось о том, что благодаря мумиям удалось реконструировать климат древнего мира.
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новости культуры, археология, мумии
Культура, Новости культуры, Археология, мумии
Ученые установили прижизненные диагнозы мумий детей из Древнего Египта

Учение нашли признаки анемии у детей, мумифицированных в Древнем Египте

© International Journal of OsteoarchaeologyИзмерение толщины свода черепа лобной кости
Измерение толщины свода черепа лобной кости
© International Journal of Osteoarchaeology
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые исследовали несколько древнеегипетских мумий детей и обнаружили, что у многих из них при жизни была анемия. Об этом говорится в статье в научном журнале International Journal of Osteoarchaeology.
Медики и палеопатологи изучили останки 21 человека при помощи компьютерной томографии. Метод позволил проанализировать скелет и при этом не извлекать тело из оберток. Специалисты нашли следы патологического увеличения свода черепа у семерых детей. Именно оно, указывается в материале, обычно связано с анемией.
По КТ нельзя судить, привела ли эта болезнь к смерти детей, чьи тела изучались. Однако команда ученых предполагает, что недуг, по крайней мере, мог быть одним из факторов.
Также эксперты установили, что у одного ребенка при жизни была талассемия. При таком диагнозе в организме образуется недостаточно гемоглобина. Малыш прожил меньше года. И вероятно, страдал от симптомов заболевания.
Ранее сообщалось о том, что благодаря мумиям удалось реконструировать климат древнего мира.
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