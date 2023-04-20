Агентство США по реконструкции в Афганистане пожаловалось на Госдеп
Агентство США по реконструкции в Афганистане пожаловалось на отказ Госдепа сотрудничать
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Генеральный инспектор агентства США по реконструкции в Афганистане Джон Сопко пожаловался законодателям, что госдеп отказывается сотрудничать по вопросу доступных "Талибану"* средств из американской помощи.
Как заявил Сопко на слушаниях в конгрессе, его ведомство не может получить от госдепа информацию о помощи "Талибану"* со стороны ООН и НКО, поскольку там говорят, что не в курсе ситуации. Цель работы агентства блокируется подобными отказами предоставить информацию, сказал он. "Еще больше беспокоит, что госдеп и USAID инструктируют своих сотрудников не отвечать на вопросы в рамках аудита", - сказал Сопко.
"Этот полный отказ сотрудничать поддерживает и лично госсекретарь Энтони Блинкен, от которого мы не получили ответа на свои запросы", - добавил инспектор.
По его словам, талибы успешно перенаправляют огромные суммы из гумпомощи США. "Для нас ясно, что "Талибан"* использует разные схемы, чтобы перенаправить американскую помощь", - сказал Сопко.
Он указал, что талибы получают доходы от помощи США, взимают таможенные сборы с поступающих в страну грузов и берут налоги с НКО.
По данным Сопко, до 8 млрд долларов, предоставленных Афганистану, находятся под угрозой неправомерных операций.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.