https://ria.ru/20230420/afganistan-1866492231.html

Агентство США по реконструкции в Афганистане пожаловалось на Госдеп

Агентство США по реконструкции в Афганистане пожаловалось на Госдеп - РИА Новости, 20.04.2023

Агентство США по реконструкции в Афганистане пожаловалось на Госдеп

Генеральный инспектор агентства США по реконструкции в Афганистане Джон Сопко пожаловался законодателям, что госдеп отказывается сотрудничать по вопросу... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T00:43

2023-04-20T00:43

2023-04-20T00:43

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сша

кабул (город)

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мохаммад хасан ахунд

талибан

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Генеральный инспектор агентства США по реконструкции в Афганистане Джон Сопко пожаловался законодателям, что госдеп отказывается сотрудничать по вопросу доступных "Талибану"* средств из американской помощи. Как заявил Сопко на слушаниях в конгрессе, его ведомство не может получить от госдепа информацию о помощи "Талибану"* со стороны ООН и НКО, поскольку там говорят, что не в курсе ситуации. Цель работы агентства блокируется подобными отказами предоставить информацию, сказал он. "Еще больше беспокоит, что госдеп и USAID инструктируют своих сотрудников не отвечать на вопросы в рамках аудита", - сказал Сопко. "Этот полный отказ сотрудничать поддерживает и лично госсекретарь Энтони Блинкен, от которого мы не получили ответа на свои запросы", - добавил инспектор. По его словам, талибы успешно перенаправляют огромные суммы из гумпомощи США. "Для нас ясно, что "Талибан"* использует разные схемы, чтобы перенаправить американскую помощь", - сказал Сопко. Он указал, что талибы получают доходы от помощи США, взимают таможенные сборы с поступающих в страну грузов и берут налоги с НКО. По данным Сопко, до 8 млрд долларов, предоставленных Афганистану, находятся под угрозой неправомерных операций. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230208/afganistan-1850666629.html

https://ria.ru/20230406/materialy-1863616649.html

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в мире, афганистан, сша, кабул (город), энтони блинкен, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон, агентство по международному развитию сша