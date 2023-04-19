https://ria.ru/20230419/zhile-1866372871.html

Рекордное количество жилья ввели в Архангельской области для переселения

Рекордное количество жилья ввели в Архангельской области для переселения - РИА Новости, 19.04.2023

Рекордное количество жилья ввели в Архангельской области для переселения

Более 3,4 тысячи жителей Архангельской области в прошлом году переехали из аварийных домов в новые квартиры, при этом за последние два года в регионе введено... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:54

2023-04-19T15:54

2023-04-19T15:54

архангельская область

жилье

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 апр – РИА Новости. Более 3,4 тысячи жителей Архангельской области в прошлом году переехали из аварийных домов в новые квартиры, при этом за последние два года в регионе введено рекордное количество жилья для переселения людей из аварийного жилищного фонда, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе своего доклада о работе регионального правительства за 2022 год. "В 2022 году в Архангельской области введено в строй почти 66 тысяч квадратных метров жилья, что позволило переселить из аварийного жилфонда в новые квартиры 3403 человека – на тысячу больше, чем годом ранее", - сообщил Цыбульский. Говоря о развитии жилищного строительства, губернатор отметил, что за последние два года в регионе введено рекордное количество жилья для переселения людей из аварийного жилищного фонда. "Вы видите динамику: со строительства одного многоквартирного дома в 2019 году мы продвинулись до 17 домов в 2022-м. За два ближайших года планируем построить еще 74 дома. Два из них уже введены в эксплуатацию в январе текущего года. Темпы строительства у нас высокие. Целевые показатели 2022 года по расселению выполнены на 116 процентов", - добавил губернатор. По его словам, в прошлом году строительной отрасли приходилось адаптироваться к новым экономическим условиям, поскольку цены на стройматериалы существенно выросли. Тем не менее региональное правительство взяло на себя повышенные обязательства справиться с задачей расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, на год раньше первоначальных планов – в сентябре 2024 года. Для решения этой задачи с Фондом содействия реформированию ЖКХ заключено соглашение о досрочной реализации программы и обеспечении ее финансированием в размере почти 28 миллиардов рублей. Это позволит в рамках действующей программы расселить в общей сложности порядка 470 тысяч квадратных метров аварийного жилья. "Мы взяли хороший темп в сфере жилищного строительства и начали подготовку к реализации следующего этапа – это расселение почти 800 тысяч квадратных метров жилья, которое признано аварийным после 1 января 2017 года. Сейчас занимаемся тем, чтобы в этом и следующем годах провести технико-ценовой аудит и конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, параллельно с этим работаем над подтверждением финансирования из федерального бюджета", – сообщил Цыбульский. Не менее важным направлением работы является восстановление прав обманутых дольщиков. Для решения проблемы с 2020 года в регионе достроено 12 домов, благодаря чему удалось восстановить права почти 600 человек. Кроме строительства жилья, в прошлом году завершена реализация краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020–2022 годы. Выполнены работы по капитальному ремонту в 1875 домах, общая стоимость которых составила 2,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230413/rets-1864992158.html

https://ria.ru/20230331/lesoustroystvo-1862236336.html

https://ria.ru/20230410/almaz-1864290768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, архангельская область, александр цыбульский