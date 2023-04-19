https://ria.ru/20230419/zaes-1866368510.html
На Запорожской АЭС создали профсоюз работников
На Запорожской АЭС создали профсоюз работников - РИА Новости, 19.04.2023
На Запорожской АЭС создали профсоюз работников
Почти 1,4 тысячи работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию, созданную на Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:41
2023-04-19T15:41
2023-04-19T15:41
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию, созданную на Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции. На АЭС в среду прошло первое заседание первичной профсоюзной организации, был выбран заместитель председателя профкома и определены направления деятельности рабочих комиссий. "В профсоюз ЗАЭС уже вступило почти 1,4 тысячи работников станции. Это пока меньше половины от списочной численности персонала предприятия, но их количество неуклонно растет", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале. Отмечается, что при вступлении в профсоюз половины от всех работников станции плюс один человек профсоюзная организация сможет вступить в переговоры с администрацией для заключения коллективного договора, необходимый для закрепления на несколько лет вперед социальных гарантий для работников. Также отдельным решением была создана комиссия по производственной работе и оплате труда. В ее компетенцию войдет решение вопросов, связанных с графиком работ и отпусков, заработной платой и системой оценки персонала. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230419/zaes-1866229487.html
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энергодар, запорожская аэс, россия
Энергодар, Запорожская АЭС, Россия
На Запорожской АЭС создали профсоюз работников
На Запорожской АЭС почти 1400 работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Почти 1,4 тысячи работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию, созданную на Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе
станции.
На АЭС в среду прошло первое заседание первичной профсоюзной организации, был выбран заместитель председателя профкома и определены направления деятельности рабочих комиссий.
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"В профсоюз ЗАЭС уже вступило почти 1,4 тысячи работников станции. Это пока меньше половины от списочной численности персонала предприятия, но их количество неуклонно растет", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале.
Отмечается, что при вступлении в профсоюз половины от всех работников станции плюс один человек профсоюзная организация сможет вступить в переговоры с администрацией для заключения коллективного договора, необходимый для закрепления на несколько лет вперед социальных гарантий для работников.
Также отдельным решением была создана комиссия по производственной работе и оплате труда. В ее компетенцию войдет решение вопросов, связанных с графиком работ и отпусков, заработной платой и системой оценки персонала.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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