https://ria.ru/20230419/zaes-1866368510.html

На Запорожской АЭС создали профсоюз работников

На Запорожской АЭС создали профсоюз работников - РИА Новости, 19.04.2023

На Запорожской АЭС создали профсоюз работников

Почти 1,4 тысячи работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию, созданную на Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:41

2023-04-19T15:41

2023-04-19T15:41

энергодар

запорожская аэс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077979_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_d7b92ab6d8c65ddf0dd85845271deded.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию, созданную на Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции. На АЭС в среду прошло первое заседание первичной профсоюзной организации, был выбран заместитель председателя профкома и определены направления деятельности рабочих комиссий. "В профсоюз ЗАЭС уже вступило почти 1,4 тысячи работников станции. Это пока меньше половины от списочной численности персонала предприятия, но их количество неуклонно растет", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале. Отмечается, что при вступлении в профсоюз половины от всех работников станции плюс один человек профсоюзная организация сможет вступить в переговоры с администрацией для заключения коллективного договора, необходимый для закрепления на несколько лет вперед социальных гарантий для работников. Также отдельным решением была создана комиссия по производственной работе и оплате труда. В ее компетенцию войдет решение вопросов, связанных с графиком работ и отпусков, заработной платой и системой оценки персонала. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230419/zaes-1866229487.html

https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, запорожская аэс, россия