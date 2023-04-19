Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС создали профсоюз работников - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/zaes-1866368510.html
На Запорожской АЭС создали профсоюз работников
На Запорожской АЭС создали профсоюз работников - РИА Новости, 19.04.2023
На Запорожской АЭС создали профсоюз работников
Почти 1,4 тысячи работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию, созданную на Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:41
2023-04-19T15:41
энергодар
запорожская аэс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077979_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_d7b92ab6d8c65ddf0dd85845271deded.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию, созданную на Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции. На АЭС в среду прошло первое заседание первичной профсоюзной организации, был выбран заместитель председателя профкома и определены направления деятельности рабочих комиссий. "В профсоюз ЗАЭС уже вступило почти 1,4 тысячи работников станции. Это пока меньше половины от списочной численности персонала предприятия, но их количество неуклонно растет", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале. Отмечается, что при вступлении в профсоюз половины от всех работников станции плюс один человек профсоюзная организация сможет вступить в переговоры с администрацией для заключения коллективного договора, необходимый для закрепления на несколько лет вперед социальных гарантий для работников. Также отдельным решением была создана комиссия по производственной работе и оплате труда. В ее компетенцию войдет решение вопросов, связанных с графиком работ и отпусков, заработной платой и системой оценки персонала. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230419/zaes-1866229487.html
https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077979_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1ca45b75a4a3fa4672b50a6e873711d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, запорожская аэс, россия
Энергодар, Запорожская АЭС, Россия
На Запорожской АЭС создали профсоюз работников

На Запорожской АЭС почти 1400 работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи работников уже вступили в первичную профсоюзную организацию, созданную на Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции.
На АЭС в среду прошло первое заседание первичной профсоюзной организации, был выбран заместитель председателя профкома и определены направления деятельности рабочих комиссий.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
СМИ: США призвали Россию "не прикасаться" к их ядерным технологиям на ЗАЭС
Вчера, 07:37
"В профсоюз ЗАЭС уже вступило почти 1,4 тысячи работников станции. Это пока меньше половины от списочной численности персонала предприятия, но их количество неуклонно растет", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале.
Отмечается, что при вступлении в профсоюз половины от всех работников станции плюс один человек профсоюзная организация сможет вступить в переговоры с администрацией для заключения коллективного договора, необходимый для закрепления на несколько лет вперед социальных гарантий для работников.
Также отдельным решением была создана комиссия по производственной работе и оплате труда. В ее компетенцию войдет решение вопросов, связанных с графиком работ и отпусков, заработной платой и системой оценки персонала.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
АЭС Эмсланд в Лингене, Германия - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
По Европе катится ядерное безумие
18 апреля, 08:00
 
ЭнергодарЗапорожская АЭСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала