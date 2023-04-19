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Карчаа назвал призывы США по технологиям на ЗАЭС психологическим давлением - РИА Новости, 19.04.2023
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14:39 19.04.2023 (обновлено: 14:40 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/zaes-1866342556.html
Карчаа назвал призывы США по технологиям на ЗАЭС психологическим давлением
Карчаа назвал призывы США по технологиям на ЗАЭС психологическим давлением - РИА Новости, 19.04.2023
Карчаа назвал призывы США по технологиям на ЗАЭС психологическим давлением
Призывы США к "Росатому" по американским технологиям на Запорожской АЭС - это элемент психологического давления на коллектив ЗАЭС, считает советник главы... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:39
2023-04-19T14:40
в мире
сша
россия
энергодар
сергей шойгу
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Призывы США к "Росатому" по американским технологиям на Запорожской АЭС - это элемент психологического давления на коллектив ЗАЭС, считает советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Я рассматриваю все это дело как элемент, этап в продолжающейся психологической войне, попытки парализовать не мытьем, так катаньем работу станции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Сначала были обстрелы ЗАЭС украинской стороной, затем начались попытки расшатать, психологически подавить коллектив атомной станции, посеять панику среди его сотрудников, добавил Карчаа. "Теперь новая тема, связанная с технологиями. Хотя уверен просто на 100% - они прекрасно понимают, что мы в их технологиях не нуждаемся, у нас все свое", - отметил советник главы концерна. Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230419/aes-1866306997.html
https://ria.ru/20230419/zaes-1866247438.html
https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html
сша
россия
энергодар
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в мире, сша, россия, энергодар, сергей шойгу, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом
В мире, США, Россия, Энергодар, Сергей Шойгу, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росэнергоатом
Карчаа назвал призывы США по технологиям на ЗАЭС психологическим давлением

Карчаа назвал призывы США к "Росатому" по технологиям на ЗАЭС психологическим давлением

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Призывы США к "Росатому" по американским технологиям на Запорожской АЭС - это элемент психологического давления на коллектив ЗАЭС, считает советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Я рассматриваю все это дело как элемент, этап в продолжающейся психологической войне, попытки парализовать не мытьем, так катаньем работу станции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Россия заполучила ядерные секреты США. Вашингтон такого не прощал никому
Вчера, 13:25
Сначала были обстрелы ЗАЭС украинской стороной, затем начались попытки расшатать, психологически подавить коллектив атомной станции, посеять панику среди его сотрудников, добавил Карчаа.
"Теперь новая тема, связанная с технологиями. Хотя уверен просто на 100% - они прекрасно понимают, что мы в их технологиях не нуждаемся, у нас все свое", - отметил советник главы концерна.
Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Эксперт высмеял "технические данные" США на Запорожской АЭС
Вчера, 09:51
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
АЭС Эмсланд в Лингене, Германия - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
По Европе катится ядерное безумие
18 апреля, 08:00
 
В миреСШАРоссияЭнергодарСергей ШойгуАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Росэнергоатом
 
 
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