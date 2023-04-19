https://ria.ru/20230419/zaes-1866342556.html

Карчаа назвал призывы США по технологиям на ЗАЭС психологическим давлением

Карчаа назвал призывы США по технологиям на ЗАЭС психологическим давлением - РИА Новости, 19.04.2023

Карчаа назвал призывы США по технологиям на ЗАЭС психологическим давлением

Призывы США к "Росатому" по американским технологиям на Запорожской АЭС - это элемент психологического давления на коллектив ЗАЭС, считает советник главы... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:39

2023-04-19T14:39

2023-04-19T14:40

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энергодар

сергей шойгу

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Призывы США к "Росатому" по американским технологиям на Запорожской АЭС - это элемент психологического давления на коллектив ЗАЭС, считает советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Я рассматриваю все это дело как элемент, этап в продолжающейся психологической войне, попытки парализовать не мытьем, так катаньем работу станции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Сначала были обстрелы ЗАЭС украинской стороной, затем начались попытки расшатать, психологически подавить коллектив атомной станции, посеять панику среди его сотрудников, добавил Карчаа. "Теперь новая тема, связанная с технологиями. Хотя уверен просто на 100% - они прекрасно понимают, что мы в их технологиях не нуждаемся, у нас все свое", - отметил советник главы концерна. Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230419/aes-1866306997.html

https://ria.ru/20230419/zaes-1866247438.html

https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html

сша

россия

энергодар

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