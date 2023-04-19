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Восстание в Варшавском гетто (1943)

Восстание в Варшавском гетто (1943) - РИА Новости, 19.04.2023

Восстание в Варшавском гетто (1943)

Во время Второй мировой войны (1939-1945) после оккупации в сентябре 1939 года германскими войсками Польши, где традиционно проживало большое число евреев,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T02:04

2023-04-19T02:04

2023-04-19T02:04

справки

польша

германия

вторая мировая война (1939-1945)

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Во время Второй мировой войны (1939-1945) после оккупации в сентябре 1939 года германскими войсками Польши, где традиционно проживало большое число евреев, нацисты решили создать систему гетто – жилых зон, куда насильственно перемещали евреев для изоляции их от нееврейского населения. В Варшаве в марте 1940 года была создана "карантинная зона", из которой выселили более 100 тысяч неевреев, а их место заняли евреи (количеством превышавшие в пять раз прежнее население этого места) из других районов Варшавы и западной Польши. Вокруг нее начали возводить кирпичную стену трехметровой высоты длиной 18 километров, с битым стеклом и колючей проволокой по верху. В октябре 1940 года германские власти объявили о создании гетто в Варшаве. Всем евреям предписывалось переехать в означенный район до 31 октября. Позднее было объявлено о закрытии гетто с 16 ноября 1940 года. Самовольный выход из него карался вначале девятью месяцами тюрьмы (позднее "нарушителей" расстреливали на месте). Переселение евреев сопровождалось отъемом собственности, а сами обитатели гетто должны были работать на пользу немецкой экономики.Варшавское гетто являлось одним из самых крупных, там проживало порядка 350-400 тысяч евреев вместе с беженцами, что составляло на 1940 год около 30% населения города. Территория гетто занимала 2,4% территории города – меньше 3,5 квадратных километров. В гетто была чрезвычайная скученность (на одну комнату в среднем приходилось по 13 человек и больше), царили голод (продовольственная норма составляла 184 калории в день, в 12 раз меньше, чем у немца), болезни (тиф, дизентерия, туберкулез, в 1941 году ежедневно хоронили по 150 человек). Вопреки невыносимым условиям жизни и лишениям, в Варшавском гетто функционировали школы, театры, рестораны, издавалась "Газета жидовска". Одним из способов доставки продовольствия в гетто была контрабанда, осуществлявшаяся представителями преступного мира либо детьми и подростками, которым небольшой рост позволял легче перебираться через проломы в стене, окружавшей гетто. Несмотря на сложную ситуацию, в Варшавском гетто действовало множество еврейских организаций. Большинство из них были подпольными.В июле 1942 года посетивший Польшу рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (один из инициаторов политики уничтожения населения на оккупированных нацистскойГерманией территориях стран Восточной Европы) отдал распоряжение о массовой ликвидации еврейского населения. Операция по уничтожению жителей Варшавского гетто началась 22 июля 1942 года под видом переселения. Ежедневно отправляли по четыре состава (пять-шесть тысяч человек) в концлагерь смерти Треблинку. Тех, кто отказывался ехать, расстреливали на месте. Особенно жестоко обращались с детьми, их даже не пытались отправить в концлагерь, уничтожали прямо в гетто (всего было уничтожено более 90 тысяч детей). С 22 июля по 12 сентября 1942 года германские власти депортировали или уничтожили около 300 тысяч евреев из Варшавского гетто. 265 тысяч человек эсэсовские и полицейские части депортировали в лагерь смерти Треблинка, а еще 11 580 – в лагеря принудительного труда. В процессе депортаций немцами и их союзниками в Варшавском гетто было истреблено свыше 10 тысяч евреев. Германская администрация разрешила остаться в гетто только 35 тысяч человек, еще более 20 тысяч укрывались в нем нелегально. Его территорию урезали и разбили на несколько участков. В ответ на депортации несколько подпольных еврейских организаций левого толка 28 июля 1942 года создали вооруженную группировку самообороны – Еврейскую боевую организацию (ЕБО). Вскоре к ней присоединились отряды социал-демократической партии Бунд. Правые сионисты сформировала другой кулак сопротивления – Еврейский воинский союз. Хотя изначально между этими организациями возникали трения, оба формирования приняли решение выступить совместно против германского замысла по уничтожению гетто. В октябре 1942 года им удалось установить контакты с отдельными польскими партизанами Армии Крайова (организация Движения Сопротивления в Польше), которые помогли с оружием (главным образом пистолетами и взрывчаткой), а также научили членов подполья им пользоваться. Но эта помощь была минимальной. 18 января 1943 года, когда началась очередная депортация евреев из гетто в лагеря смерти, Еврейская боевая организация оказала вооруженное сопротивление. Получив отпор, фашисты прекратили операцию. Вместо планировавшихся восьми тысяч человек они из гетто вывезли только около пять-шесть тысяч. Это изменило настроение большинства узников: люди поверили, что борьба имеет смысл, и начали готовиться к массовому сопротивлению. ЕБО фактически взяла руководство гетто в свои руки; был создан штаб во главе с Мордехаем Анелевичем. В гетто в массовом порядке строились подземные укрытия (бункеры), в течение нескольких месяцев вырос целый подземный город, в котором прекрасно ориентировались бойцы сопротивления, были прорыты тоннели для прохода за территорию гетто. Нацисты ожидали восстания, и поэтому заранее сосредоточили в Варшаве отборные силы СС (военные формирования отрядов охраны), в которые кроме эсэсовцев входили украинские и латышские националисты. В три часа ночи 19 апреля 1943 года при поддержке артиллерии и бронетехники эсэсовские и полицейские части вошли на территорию гетто, чтобы депортировать оставшихся жителей, но натолкнулись на вооруженное сопротивление объединивших свои усилия еврейских боевых организаций.Семьсот пятьдесят бойцов вступили в схватку с превосходящим их в вооружении и подготовке врагом, численность которого составляла три тысячи человек, из них две тысячи эсэсовцев. Активную роль в восстании сыграла ЕБО во главе с Анелевичем. Большинство узников гетто воевать не могли; их участие в восстании заключалось в том, что они скрывались в подземных бункерах и отказывались выходить и сдаваться, даже когда фашисты их окружали. У восставших, получавших лишь ограниченную помощь извне, не было шансов на успех, но это не сломило их решимости сражаться до конца. Вооруженные пистолетами, гранатами (многие из которых были сделаны вручную) и несколькими автоматами и винтовками защитники гетто застали врасплох не ожидавших сопротивления фашистов в первый день сражений, вынудив отступить за стены гетто. Подземные тоннели давали восставшим возможность быть невидимыми и позволяли им непрерывно менять свое местонахождение. На третий день боев нацисты, поняв, что так просто гетто не возьмешь, начали его планомерную ликвидацию, уничтожая здание за зданием и намереваясь таким образом заставить оставшихся жителей гетто выйти из укрытий. Бойцы еврейского сопротивления предпринимали единичные вылазки из своих бункеров, однако это не мешало фашистам методически сравнивать гетто с землей. Повстанцы защищались самоотверженно, не было ни одного случая добровольной сдачи. В гетто повсеместно начались пожары. Некоторые оставшиеся целыми семьями выбрасывались из горящих домов, а многие заживо сгорели. Другие пытались укрыться в подземной канализации.Нацисты закупорили канализационные трубы, чтобы затопить подземелье, но восставшие разрушили перемычки, тогда был пущен газ. Позднее эсэсовцы, спустившиеся в канализацию, обнаружили там огромное число трупов. Нацисты сожгли и взорвали все здания на территории гетто. Боевые группы сражались до 8 мая, пока фашисты не захватили штаб-квартиру ЕБО.Многие бойцы, в том числе Анелевич, покончили жизнь самоубийством, несколько десятков повстанцев представителям Армии Людовой (антигитлеровская вооруженная организация коммунистического подполья в Польше) удалось вывести из гетто. Восстание в Варшавском гетто было окончательно подавлено гитлеровцами к концу мая; отдельные группы продолжали борьбу все лето 1943 года. По подсчетам немцев во время восстания в Варшавском гетто погибли около 13 тысяч человек (в том числе пять-шесть тысяч от пожаров и взрывов внутри домов), свыше 56 тысяч были схвачены, из них семь тысяч депортированы в лагерь смерти Треблинка, а оставшиеся отправлены в лагеря принудительного труда и лагерь смерти Майданек. Впоследствии германские эсэсовские и полицейские части уничтожили практически всех депортированных варшавских евреев. Несмотря на колоссальные жертвы (погибли практически все бойцы и руководители мятежа), восстание в Варшавском гетто явилось по существу первым стихийным и одновременно организованным выступлением евреев против холокоста, а также первым народным восстанием на территории города в оккупированной нацистами Европе.Восстание в Варшавском гетто послужило примером для других центров концентрации евреев – гетто и лагерей. Однако, вследствие таких объективных причин, как большая степень изоляции, недостаток оружия и амуниции, а также враждебное окружение, эти восстания не были столь масштабными.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

польша

германия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, польша, германия, вторая мировая война (1939-1945)